Borussia Mönchengladbachs U19 überwintert auf dem fünften Tabellenplatz. Trainer Thomas Flath zieht Bilanz.

Thomas Flath, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Sowohl die Mannschaft als solche als auch jeder einzelne Spieler hat sich sehr gut entwickelt. Die zusätzliche Belastung durch die Teilnahme an der UEFA Youth League war enorm, aber lohnenswert. Ich freue mich, dass wir uns in diesem Wettbewerb gut präsentieren konnten. Mit dem FC Barcelona und Manchester City hatten wir zwei europäische Spitzenmannschaften in unserer Gruppe. In der Bundesliga belegen wir mit 22 Punkten den fünften Tabellenplatz – das ist das, was wir uns im Vorfeld ausgerechnet hatten. Zudem haben wir in dem einen oder anderen Spiel besser gespielt, als es das Ergebnis widerspiegelt. Insofern bin ich mit der Hinrunde insgesamt sehr zufrieden.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Nach heutigem Stand wird es keine personellen Veränderungen in der Winterpause geben.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Tabellarisch hoffe ich, dass wir die derzeitige Position festigen und uns von den Abstiegsrängen fernhalten können. Uns erwartet jedoch ein schwerer Start in die Rückrunde mit den Spielen in Bochum, Dortmund und auf Schalke. Zudem ist es unser Ziel, den älteren Jahrgang bestmöglich auf den Übergang zum Seniorenbereich vorzubereiten. Den jüngeren Spielern, die nach dieser Saison ein weiteres Jahr in der U19 spielen werden, möchten wir die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln, um noch mehr Selbstvertrauen zu bekommen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Trainingsstart ist am 4. Januar 2017. Ein Trainingslager wird es aufgrund der schulischen Verpflichtungen der Spieler nicht geben. Elf unserer Spieler machen im kommenden Jahr ihr Abitur.