Der VfB Speldorf musste am letzten Wochenende das Ende der Siegesserie hinnehmen.

Für Speldorf-Trainer Christian Mikolajczak ist es nach dem Ende der Siegesserie umso wichtiger mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause zu gehen: "Der Sieg ist unser ganz klares Ziel. Wir wollen die drei Punkte unbedingt zu Hause behalten." Mit Viktoria Buchholz trifft man auf ein Kellerkind der Liga. Zuletzt konnte die Viktoria allerdings mit einem Sieg gegen Sterkrade-Nord auf sich aufmerksam machen. Die Favoritenrolle nimmt Mikolajczak jedoch an: "Ich denke schon, dass wir der Favorit sind. Wenn ich was anderes behaupten würde, müsste man mich ja für verrückt erklären. Auf dem Papier ist das eine ganz klare Angelegenheit, natürlich werden wir den Gegner trotzdem nicht unterschätzen."

In seinen Matchplan möchte sich Mikolajczak allerdings noch nicht schauen lassen: "Ich denke in der aktuellen Situation dürfte es klar sein, dass Viktoria Buchholz mit uns nicht in einen offenen Schlagabtausch treten wird. Sie werden sicherlich versuchen erst mal stabil in der Defensive zu stehen. Wir müssen unsere Torchancen einfach ausnutzen und mit Geduld rangehen. Auch wir werden sicherlich nicht von Anfang an blind nach vorne laufen."

Mikolajczak will mit einem Sieg eine hervorragende Hinrunde krönen: "Wir haben schon mehr erreicht als jeder im Verein erwartet hat und dabei überragenden Fußball gespielt. Dabei ist es super, die stetige Weiterentwicklung der Mannschaft zu beobachten. Wenn wir das halbe Jahr jetzt noch mit einem Sieg gegen Buchholz veredeln können, wäre das schon sensationell."