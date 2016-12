Etwas unerwartet kam für Concordia Wiemelhausen im Sommer 2016 der Aufstieg in die Westfalenliga 2. So fällt die Bilanz von Trainer Jürgen Heipertz aus:

Jürgen Heipertz, wie fällt Ihr Fazit der Hinrunde aus?

Erst mal war es für uns natürlich wichtig, dass wir ankommen in der Liga. Das ist uns auch gelungen. Aber ganz zufrieden sind wir nicht mit der Hinrunde, zuletzt haben wir ein paar Punkte liegen gelassen. Unser Ziel war es intern, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Den haben wir im letzten Spiel leider verspielt. Allerdings muss man auch immer bedenken, dass unser Kader nicht für die Westfalenliga geplant war und wir durchaus Verletzungssorgen hatten. Aber das hatte auch etwas Gutes: Nach zwei Jahren, die wie am Schnürchen liefen, haben wir jetzt auch wieder verlieren gelernt. Das war eine neue Erfahrung, aber das ist Fußball.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir könnten Verstärkung für die Offensive brauchen. Das sieht man auch daran, dass wir mit 23 Toren relativ selten getroffen haben. Aber im Winter ist das immer etwas schwieriger. Ich hoffe aber, dass sich Möglichkeiten ergeben werden. Denn mit Michael Kerstiens Michael Kerstiens» zum Profil und Niklas Orlowski Niklas Orlowski» zum Profil werden uns zwei Spieler verlassen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde 2017?

Wir haben eine junge Mannschaft, die sich weiterentwickeln muss, vor allem cleverer müssen wir werden. Ich hoffe, dass wir 2017 die entscheidenden Punkte holen, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es noch 15, 16 werden. Damit sollte der Klassenerhalt dann auch klar sein.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell ein Trainingslager?

Am 17. Januar fangen wir mit der Vorbereitung an. Allerdings werden wir zwischen Weihnachten und Neujahr schon in der Halle trainieren. Ich hoffe, dass die Leute, die verletzt waren, dann wieder Anschluss bekommen. Ins Trainingslager fahren wir nicht, das machen wir nur im Sommer.

