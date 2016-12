Der deutsche Meister FC Bayern München muss im Achtelfinale der Champions League erneut gegen den englischen Vertreter FC Arsenal London antreten.

In der jüngeren Vergangenheit ist es für die Bayern bereits das vierte Duell mit den "Gunners". 2012/13 und 2013/14 trafen beide Teams im Achtelfinale der Königsklasse aufeinander. Beide Male konnte sich der deutsche Rekordmeister durchsetzen. In der vergangenen Saison gab es diese Konstellation in der Gruppenphase. Das Hinspiel gewann das Team von Trainer Arsène Wenger mit 2:0. In München gab es einen 5:1-Kantersieg der Hausherren.

Bei Twitter ist das ewige Duell im Spielerkreis schon ein Thema. Bayern-Verteidiger Jerome Boatang und Arsenal-Star Mesut Özil, sein Kollege aus der deutschen Nationalmannschaft, lieferten sich via Twitter ein verbales Duell. "Ok, schon wieder die Bayern", verkündete Özil. Der ehemalige Schalker lieferte gleich eine Kampfansage an Boateng nach: "Jetzt sind wir mal an der Reihe. Neues Jahr, neues Glück. Dieses Mal habt ihr nicht schon zehn Punkte Vorsprung in der Liga und könnt euch wieder schonen."

Bayern-Innenverteidiger Boateng reagierte humorvoll und äußerst gelassen auf die Ansage Özils: "Hast du das nicht schon beim letzten Mal gesagt? Wir werden ja sehen...".

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bezog unmittelbar nach der Auslosung Stellung. Der FCB-Boss warnt trotz der positiven Erfahrungen mit den Engländern: "Wir haben mit Arsenal ein Los bekommen, mit dem wir viel Erfahrung haben. Das ist eine gute Mannschaft, das werden schwere Spiele. Da müssen wir gut und konzentriert spielen, um unser Ziel, das Viertelfinale, zu erreichen."