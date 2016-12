„Bevor Jahn Hiesfeld das 1:0 machte, hätten wir schon 2:0 führen müssen“, sah Kray-Sprecher Frank Diederichs die besseren Chancen in der Anfangsphase bei seinen Farben.

Zunächst hatte Romas Dressler die Führung auf dem Fuß, doch der Ball flog nach seinem Schuss nur knapp am langen Eck vorbei. Eine Minute vor dem 1:0 setzte Mario Klinger zum Kopfball an, den Hiesfelds Torwart noch so eben von der Linie kratzte. Das Quäntchen Glück, das den Krayern fehlte, besaßen dann die Gastgeber.

Die Krayer ließen sich aber nicht entmutigen und waren in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit am Drücker. Erneut war es Dressler, dem ein Treffer verwehrt blieb. Und Steffen Herzog traf nur den Pfosten. Statt des Ausgleichstreffers erzielte Jahn Hiesfeld praktisch im Gegenzug das 2:0. Und mit der Roten Karte für Alessandro Tomasello fiel die Vorentscheidung. Aus Sicht von Frank Diederichs, der in der betreffenden Szene mehrere Krayer um den Hiesfelder gesehen hatte. „Ich habe Alessandro Tomasello nicht als letzten Mann gesehen.“ Sei es drum. In Überzahl erzielte Jahn Hiesfeld das 3:0, ehe Romas Dressler zum 3:1 traf. Nach dem 4:1 setzte Ömer Erdogan den Schlusspunkt.