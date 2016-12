Die Fußballer der DJK Blau-Weiß Mintard bleiben auf Platz zwei der Bezirksliga-Tabelle.

Bei Adler Union Frintrop gab es zwar einen 4:1-Auswärtssieg, doch Konkurrent Burgaltendorf siegte parallel gegen den SC Frintrop.

Die beiden Spitzenmannschaften haben nach 18 Spielen nun jeweils 40 Punkte und ein Torverhältnis von plus 34 auf dem Konto, Burgaltendorf hat jedoch drei Tore mehr erzielt und bleibt daher an der Tabellenspitze.

In Frintrop war es schnell eine eindeutige Angelegenheit. Die Mintarder zeigten eine bärenstarke erste Halbzeit und ließen keinen Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen sollte. Bereits zur Halbzeitpause führten die Blau-Weißen souverän mit 4:0. Nach einer Viertelstunde war Silas Baffour auf und davon und erzielte sein erstes Saisontor zur Führung für die Mintarder. Nach dem Jungspund war der Routinier an der Reihe: Manuel Schulitz traf elf Minuten später zum 2:0. Die letzten beiden Tore vor der Halbzeitpause erledigte der Torjäger vom Dienst; Mathias Lierhaus schnürte einen Doppelpack (32., 44.) und markierte somit seine Saisontore 19 und 20.



Überflüssiges Gegentor verhindert den Sprung an die Tabellenspitze

In der zweiten Halbzeit schalteten die Mülheimer dann einen Gang zurück und ließen die Gastgeber spielen. Diese bestraften die Nachlässigkeiten mit dem Ehrentreffer zum 1:4, Yannick Reiners traf in der 66. Minute zum Endstand.

Durch das Gegentor müssen sich die Blau-Weißen nun mit dem zweiten Tabellenplatz begnügen. „Wir haben natürlich darauf spekuliert, etwas für unser Torverhältnis zu tun, aber mit dem Sieg sind wir natürlich auch so zufrieden“, meinte BWM-Trainer Fabian Holzmann nach der Partie. Am nächsten Samstag wartet dann das Spitzenspiel gegen den SV Burgaltendorf auf die Blau-Weißen.