Rund um das 2:2 von Borussia Dortmund in der Champions League bei Real Madrid stand vor allem Pierre-Emerick Aubameyang im Blickpunkt.

Die Partie sei ein Vorspielen bei einem möglichen künftigen Arbeitgeber, hieß es vor allem in spanischen Zeitungen. Nach dem Spiel aber rückte bei den Journalisten in Madrid ein weiterer Spieler in den Fokus: Julian Weigl.

Der reagierte zurückhaltend auf die Spekulationen. „Real Madrid ist auf jeden Fall ein Verein, von dem man schon als kleines Kind träumt“, sagte er am Samstagabend im Sportstudio. „Aber ich fühle mich sehr, sehr wohl in Dortmund und weiß, was der Verein mir für eine Chance gegeben hat und dass ich sehr glücklich bin.“ Derzeit laufen Gespräche, den Vertrag des 21-Jährigen beim BVB über 2019 hinaus zu verlängern. Dazu vermied der Mittelfeldspieler eine Festlegung: „Wir sind in guten Gesprächen mit Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc. Ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken, fühle mich sehr wohl. Wir müssen uns da einigen.“

Weigls Trainer Tuchel hielte einen Wechsel seines Spielers zu einem Klub für Madrid noch für zu früh: „Julian hatte genau wie die Mannschaft eine schwierige erste halbe Stunde mit ungewöhnlich vielen Fehlern“, sagte er nach dem Spiel in Madrid. „Er ist also Stand jetzt noch nicht bereit, für eine so große Mannschaft wie Real Madrid zu spielen. Er muss noch viel lernen, wie der Rest der Mannschaft.“

Auch Weigl selbst sieht noch Verbesserungspotenzial: „Es gibt viele Spieler auf meiner Position, die einen Tick torgefährlicher sind“, sagte er. „Da kann man sich das eine oder andere abschauen.“

Luft nach oben hat in der laufenden Saison auch der BVB oft offenbart, zuletzt beim 1:1 in Köln. „Wir können mit dem Punkt leben“, sagte Weigl dazu. „Wir hätten gerne gewonnen, aber wenn man so spät den Ausgleich schießt, kann man sich nicht beschweren.“ Dafür, dass die Mannschaft in der Bundesliga oft schwächer auftritt, als in der Champions League, hat der Mittelfeldspieler eine Erklärung: „In der Champions League versuchen die Mannschaften, ihren Spielstil durchziehen. Real hat kein Bollwerk aufgebaut wie Köln“, erklärt er. „In der Bundesliga stellen sich die Mannschaften auf uns ein, wollen es uns so schwer machen wie möglich.“