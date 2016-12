Die U-19 von Borussia Dortmund hat sich erstmals für die K.O.-Runde der UEFA Youth League qualifiziert.

Als erstes U19-Team von Borussia Dortmund seit Einführung der UEFA Youth League gelang es der Elf von Jugendtrainer Benjamin Hoffmann, die K.O.-Runde des Wettbewerbes zu erreichen. In Madrid zog der Nachwuchs des Bundesligisten durch einen 3:1-Sieg über Real in die nächste Runde ein. In Unterzahl schafften die Schwarz-Gelben ein kleines Fußballwunder. Wie die Profis überwintern die A-Junioren in einem internationalen Wettbewerb.

Am Donnerstagmorgen hatte der BVB-Tross wieder deutschen Boden unter seinen Füßen. Die Maschine EW1909 landete um 04:23 Uhr auf dem Dortmunder Flughafen. Mit an Bord waren neben Marco Reus, Pierre-Emerick Aubameyang und Co. auch die von Benjamin Hoffmann trainierte U19-Mannschaft der Borussia. Sichtlich ermüdet, aber auch mit freudigen Gesichtern, passierten Profis und Jugendspieler das Gate und konnten auf eine erfolgreiche Spanien-Dienstreise zurückblicken.

Die „Großen“ hatten in der spanischen Hauptstadt den Gruppensieg geschafft - der Nachwuchs folgte erstmals. Nie zuvor hatte es eine U19 des BVB geschafft, in die K.O.-Runde der UEFA Youth League einzuziehen. Die Borussia siegte mit 3:1 und nutzte die Steilvorlage von Legia Warschau. Der Nachwuchs des amtierenden polnischen Meisters besiegte Sporting Lissabon mit 2:0.

Was das Weiterkommen der Dortmunder aber so besonders machte: Die Hoffmann-Elf musste nach der Roten Karte gegen Orel Mangala (27.) gut eine Stunde in Unterzahl agieren. Dazu kam: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Francisco Llario zur 1:0-Führung für die Madrilenen. Doch dann glich Jano Baxmann aus (52.), kurz darauf brachte Etienne Amenyido den BVB erstmals in Führung (68.). den Schlusspunkt setzte David Kopacz (83.). „Es ist aller Bonheur, wie meine Jungs noch einmal zurückgekommen sind“, lobte Trainer Hoffmann.

Große Verletzungssorgen



Die Aussage des Dortmunder Linienchefs lässt sich im Rückblick jedoch nicht nur auf die 90 Minuten von Madrid beschränken. Denn für den BVB ist die laufende Saison bislang eine wahre Zerreißprobe. Patrick Fritsch, Robin Wodniok und Janni Serra (alle Kreuzbandriss) fehlen dem BVB schon seit Wochen. Zudem hat die schwere Knieverletzung von Dario Scuderi für einen schweren Schock in der Mannschaft und im gesamten Verein gesorgt.

In der Youth League geht es für den BVB erst im neuen Jahr weiter. Bereits am Montag erfolgt aber schon die Auslosung für die Play-Offs. Hoffmann sieht im Ablauf des Wettbewerbes insgesamt Vor- und Nachteil: „Dieser Modus ist sicher ein Zubrot für die Mannschaften die sonst keine Chance haben. Auf der einen Seite ist es unglücklich, dass der Zweitplatzierte noch eine zusätzliche Zwischenrunde spielen muss. Auf der anderen Seite ist es aber irgendwie auch super nur ein Spiel in der K.o.-Phase machen zu müssen. Das hat diesen klassischen Charakter wie die Landesmeisterpokale in den achtziger Jahren.“

Dass der BVB in einem internationalen Wettbewerb überwintert, soll sich auf den Liga-Alltag auswirken. Das hofft zumindest der Trainer des ältesten Dortmunder Nachwuchses. Der 37-jährige Fußballlehrer erwartet, dass seine Spieler den Schwung in die A-Junioren-Bundesliga mitnehmen.

Nach der Doppelbelastung durch die Youth League und die Bundesliga wollen wir in der Winterpause neue Kraft tanken um zum Saisonstart Februar wieder voll anzugreifen. Vielleicht kehrt ja auch der ein oder andere Verletzte langsam wieder zur Mannschaft zurück.“ Spannend könnte die Rückrunde auf jeden Fall für den BVB werden. Mit dem FC Schalke 04 kämpft der „ewige Rivale“ mit um die Meisterschaft in der Bundesliga West.

