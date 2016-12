An den ESC Rellinghausen haben die Landesliga-Fußballer des VfB Speldorf gute Erinnerungen.

Am ersten Spieltag besiegten die Grün-Weißen die Essener mit 4:1 und legten damit den Grundstein für die bislang so erfolgreiche Hinrunde. Beim Rückrundenauftakt am Sonntag im Essener Manfred-Scheiff-Stadion (14.15 Uhr, Rellinghauser Straße) dürfte es für die Mülheimer aber bedeutend schwerer werden. „Wir haben den ESC damals zum richtigen Zeitpunkt bekommen“, glaubt VfB-Trainer Christian Mikolajczak. „Der Gegner hatte damals einige neue Spieler, einen neuen Trainer und musste sich erst einmal finden. Wir haben dann nach einem Rückstand die Kurve gekriegt und uns ein bisschen in einen Rausch gespielt“, erinnert sich Mikolajczak.

Am Sonntag erwartet der Spielertrainer aber ein wesentlich knapperes Spiel. Rellinghausen hat sich als Siebter im oberen Mittelfeld etabliert und deshalb bereits in dieser Woche den Vertrag mit seinem Trainer Marco Guglielmi verlängert. Der Coach hatte zuvor den Mülheimer Bezirksligisten Blau-Weiß Mintard trainiert. Die Speldorfer wollen die Rückrunde ähnlich erfolgreich beginnen wie die Hinserie. „Wir haben jetzt acht Punkte Vorsprung auf den sechsten Platz und am Sonntag eine unfassbare Chance, diesen Vorsprung sogar noch auszubauen“, sagt Christian Mikolajczak.

Allerdings muss der Coach eine neue linke Seite aufstellen. Denn sowohl Verteidiger André Panz als auch Offensivspieler Dennis Terwiel sind nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Für die offensive Position ist der wieder genesene Rahman Isshak eine Option. Auch Janis Timm könnte in die Startelf zurückkehren. Eventuell sogar beide, wenn Harun Can aus dem Mittelfeld in die Verteidigung zurückgezogen wird, um Panz zu vertreten. Entscheiden wird Mikolajczak dies aber erst nach dem Abschlusstraining. „Die Jungs müssen wir zeigen, dass sie unbedingt spielen wollen“, sagt der Coach, der genügend Alternativen hat, um die beiden gesperrten Akteure zu ersetzen.