Zum 82. Mal spielen Alemannia Aachen und Rot-Weiß Oberhausen am Samstag (14 Uhr) in einem Meisterschaftsspiel gegeneinander.

„Es ist immer besser, wenn man mit einem guten Gefühl in die Pause geht“, sagt Fuat Kilic. „Mit einem Sieg können wir wieder unter die ersten Sechs kommen.“ Nach zuletzt zwei Heimsiegen möchte das Team vor heimischer Kulisse nachlegen. Damit dies gelingt, müssen in erster Linie die individuellen Fehler abgestellt werden. Ohne personell ins Detail zu gehen, kündigt Aachens Trainer für das letzte Spiel des Jahres eine „offensivere Ausrichtung“ an. Kapitän Timo Staffeldt ist aufgrund seiner fünften gelben Karte zum Zusehen gezwungen. Zudem fallen Pascal Nagel (nach Blinddarm-OP) und Dennis Dowidat (Adduktorenprobleme) weiterhin aus.

Die Gäste von Rot-Weiß Oberhausen sind seit fünf Spielen ungeschlagen und reisen als Tabellenvierter nach Aachen. In der Vorwoche landeten die Kleeblätter einen 7:1-Kantersieg über den SC Verl. „RWO befindet sich in klar aufstrebender Form. Die Mannschaft hat es geschafft, den schlechten Saisonstart zu revidieren und wird mit entsprechend viel Selbstvertrauen hier hinkommen“, sagt der Aachener Fußballlehrer. „Dennoch werden wir nicht vor Ehrfurcht erstarren, sondern dagegen halten und die Grundtugenden auf den Platz bringen. Wir wollen dem Gegner Probleme bereiten.“

Die beiden früheren Bundesligisten Alemannia Aachen und Rot-Weiß Oberhausen absolvierten bereits 81 Ligaduelle gegeneinander. Die Bilanz spricht für die Tivoli-Kicker, die 34 Spiele gewinnen konnten. 22-mal hatte RWO das bessere Ende für sich und 25 Partien endeten mit einem Remis. Für den Jahresabschluss wurden bis Freitag 3.800 Karten verkauft. Die Alemannia erwartet rund 5.000 Fans an der Krefelder Straße.