Am Samstag muss der personell gebeutelte 1. FC Köln zuhause gegen den BVB antreten.

Noch sind die Kölner in dieser Saison vor heimischem Publikum ungeschlagen. Diese Serie soll gegen Dortmund Bestand haben - allerdings wird das eine heikle Aufgabe.

Denn Kölns Coach Peter Stöger muss gegen den Favoriten aus Dortmund fünf Stammspieler sicher ersetzen. Für Dominic Maroh (erst doppelter Rippenbruch, dann Schlüsselbeinbruch), Timo Horn (Knie-OP), Leonardo Bittencourt (Bänderriss im linken Sprunggelenk), Matthias Lehmann (Teilruptur des Innenbandes im Knie) und Marcel Risse (Kreuzbandriss) ist das Fußballjahr 2016 bereits beendet. Zumindest Marco Höger, der zuletzt beim 0:4 in Hoffenheim mit Knieproblemen passen musste, betonte auf der Homepage der Kölner: "Wir müssen jetzt zusehen, dass wir die drei Spiele vor der Winterpause gut gestalten und so viel wie möglich mitnehmen. Ich glaube, Dortmund fährt auch mit Respekt hier hin. Wir sind in der Lage, ihnen weh zu tun."

Allerdings darf nun nicht mehr viel passieren. Wobei die nächsten Ausfälle bereits drohen. Bis zum Mittwoch konnten Simon Zoller und Toptorjäger Anthony Modeste noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Stöger erklärte: "Es ist nichts Schlimmes. Aber ich kann noch nicht sagen, wann sie wieder ins Mannschaftstraining einsteigen."

Speziell ein Ausfall von Modeste wäre für Köln der Supergau. Wurde in den letzten beiden Partien doch wieder klar: Trifft Modeste nicht, geht Köln die Torgefahr ab. Zumal auch der knapp vier Millionen Euro teure Neuzugang Sehrou Guirassy noch nicht einschlagen konnte, nachdem er sich zu Beginn der Saison gleich einer Operation unterziehen musste.

Aufgrund der vielen Ausfälle schaut sich Manager Jörg Schmadtke auch bereits auf dem Transfermarkt um. Speziell ein Außenbahnspieler soll kommen, auch wenn Schmadtke bekanntlich kein Fan des Wintertransfer-Fensters ist. Unter der Woche stellte sich ein erste Probespieler in Köln vor - allerdings war das schon länger vereinbart. Vom österreichischen Zweitligisten Linzer ASK stellte sich Linksverteidiger Paulo Otávio vor. Der 22-Jährige wechselte im Sommer aus Brasilien nach Österreich und überzeugte auf Anhieb. Mit seinem Tor und den fünf Vorlagen trug er dazu bei, dass Linz Tabellenführer der 2. Liga wurde.