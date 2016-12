Glück im Unglück für Nuri Sahin: Der türkische Fußball-Nationalspieler hat sich beim 4:1 von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag lediglich eine leichte Knieblessur zugezogen.

Der Vizemeister teilte am Sonntag mit, dass der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler wegen seiner Beschwerden lediglich zwei Wochen pausieren muss.

Sahin hatte wegen seiner Knieschmerzen bereits nach 35 Minuten das Feld verlassen müssen. Er fehlt dem BVB am kommenden Mittwoch zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League bei Real Madrid, drei Tage später im Ligaspiel beim 1. FC Köln und am 16. Dezember im Gastspiel bei 1899 Hoffenheim.