Damit musste Leipzigs Angreifer Timo Werner rechnen.

Seine Schwalbe im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 war am Samstag das Gesprächsthema. Schiedsrichter Bastian Dankert hatte nach dem Spiel betont: "Nachdem ich die Fernsehbilder gesehen habe, ist natürlich klar, dass es eine Fehlentscheidung war. Das tut mir leid."

Auch Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl monierte die Flugeinlage seines talentierten Stürmers: „Es war kein Elfmeter. Das war das Einzige, was mir an dem Spitzenspiel sauer aufgestoßen ist.“ Nach solch eindeutigen Aussagen - auch die TV-Bilder untermauern die Worte von Dankert und Hasenhüttl - kam es ziemlich ungelegen, dass Werner auch nach dem Spiel noch von einem Elfmeter sprach. Seine Sicht der Dinge: "Ich komme frei auf das Tor zugelaufen, werde von Naldo gezogen. Es sieht nach einer Schwalbe aus, aber das war nicht meine Intention. Ich habe einen Kontakt von Naldo gespürt. Er hat mich umgerissen."

Zuviel für zahlreiche Schalke-Anhänger. Die nutzten die Möglichkeiten des Internets, um dem ehemaligen Stuttgarter mal so richtig die Meinung zu geigen. Leider viele auch unterhalb der Gürtellinie. Unter seinem letzten Facebook-Posting vom 9. September 2016 sammelten sich bis zum Sonntagmorgen (9 Uhr) bereits über 4000 Kommentare, die beinahe alle in dieselbe Richtung gingen. Selbst neutrale Anhänger stimmten in den Shitstorm mit ein.

Tanja Sierks schrieb: "Sei so ehrlich und gib deinen Fehler wenigstens zu. Das hat mit fairem Sport nix mehr zu tun. Oder bleib halt die Hassfigur Nummer 1. Hoffentlich kannst du gut schlafen, ich würde mich in Grund und Boden schämen."

Heiko Seegers schrieb: "Hoffe du kannst noch mit ruhigem Gewissen in den Spiegel schauen. So ein unsportliches Verhalten müsste nachträglich bestraft werden.