Am Samstag empfing der Tabellenletzte, TSG Sprockhövel, den Drittletzten Rot-Weiß Ahlen zum Kellerduell. Für beide ging es um wichtige Punkte.

Einen Sieger fand die Partie aber nicht, denn beide Teams spielten abwartend und defensiv. Es wirkte, als seien die beiden Abstiegskandidaten ängstlich. So war es am Ende ein typisches 0:0. Mehr Spielanteile hatten zwar die Gastgeber, dabei kamen sie aber nicht über Halbchancen hinaus. Die erste Großchance des Spiels gehörte dann den Gästen. Der ehemalige Essener Rot-Weisse Emre Yesilova lief in der 60. Minute frei auf den gegnerischen TSG-Keeper Robin Benz zu, zögerte aber zu lange, sodass sein Abschluss im letzten Moment entschärft werden konnte. Auch die zweite und letzte gute Möglichkeit des Spiels gehörte Ahlen: Kurz vor Schluss ließ Benz eine Flanke fallen und Cihan Yilmaz hätte den Ball eigentlich nur über die Linie drücken müssen, traf ihn aber nicht richtig, sodass das runde Leder am Tor vorbei kullerte. Kurz zuvor hatte es das negative Highlight der Begegnung gegeben. Nazzareno Ciccarella holte sich nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung wegen eines taktischen Fouls und einer harten Grätsche völlig zurecht die Ampelkarte ab.

Beide Trainer konnten mit dem jeweiligen Punktgewinn wenig anfangen, da ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten wichtig gewesen wäre. Ahlen-Coach Erhan Albayrak versuchte dem Spiel dennoch etwas Positives abzugewinnen. Zumal Ahlen noch am Mittwoch mit 0:5 im Westfalenpokal dem FC Brünninghausen unterlag: "Wir wussten, dass es Abstiegskampf wird. Beide Mannschaften hatten zu viel Respekt voreinander. Für uns war es aber wichtig, dass wir mal zu Null gespielt und auswärts einen Punkt geholt haben. Der Punkt bringt niemandem etwas. Deshalb haken wir das ganz schnell ab und konzentrieren uns auf die nächste Woche."

Sein Gegenüber, Andrius Balaika war etwas mehr enttäuscht von dem Ergebnis: "Wir wollten gegen den direkten Konkurrenten zu Hause unbedingt dreifach punkten, das ist uns leider nicht gelungen. Ich habe meine Mannschaft aber als die bessere und die aktivere gesehen. Gerade in der ersten Hälfte hatten wir viele Ballgewinne, die wir schlecht ausgespielt haben." Er haderte mit einer Entscheidung des Schiedsrichters: In der 70. Minute lief Alpay Cin frei auf das Tor von Asmir Alisic zu und wurde am Fuß getroffen: "Das konnten wir sogar bis zur Bank hören. Normalerweise ist das ein Elfmeter und eine Rote Karte."

Trotz des Punktgewinns bleibt der Abstand zum rettenden Ufer für die TSG Sprockhövel und Rot-Weiß Ahlen noch sehr groß. Von der Reserve des FC Schalke 04 auf dem ersten Nichtabstiegsplatz trennen die beiden Kellerkinder acht beziehungsweise zehn Punkte.