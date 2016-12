YEG Hassel freut sich auf das nächste Spitzenteam der Westfalenliga 1.

Nach dem 2:1-Sieg der Hasseler gegen den Tabellenzweiten SV Rödinghausen II ist am Sonntag um 14.15 Uhr Tabellenführer TuS Haltern im Stadion Lüttinghof zu Gast - der Verein, dessen Präsident der ehemalige Nationalspieler und Schalker Christoph Metzelder ist.

Die Halterner haben vor der Saison kräftig auf dem Transfermarkt zugeschlagen, von der Spvgg Erkenschwick haben sie sich unter anderem die Dienste von Torjäger Stefan Oerterer gesichert. Der 28-Jährige hat in Haltern da weitergemacht, womit er in Erkenschwick aufgehört hat: mit dem Toreschießen. In 15 Partien hat der Stürmer schon 19 Mal getroffen. Hassels Trainer Oktay Güney sagt über Oerterer: „Stefan ist unglaublich. Keine Ahnung, warum ein Spieler seiner Qualität Westfalenliga spielt.“

Dennoch sieht er seine Mannschaft nicht als chancenlos an. „Wir werden unser Spiel durchziehen und haben die Qualität, als Sieger vom Platz zu gehen. Aber es wird auf jeden Fall sehr schwer“, sagt Güney.