Der urugayische Fußball-Star Edinson Cavani hat bei einem Erstliga-Spiel in Frankreich an die Flugzeugtragödie in Kolumbien erinnert - und dafür eine Gelbe Karte kassiert.

Der 29-Jährige traf für sein Team Paris Saint-Germain (PSG) zum 2:0 gegen Angers und zog beim anschließenden Jubel sein Trikot aus: Darunter trug er auf einem weißen T-Shirt das Kürzel des brasilianischen Provinzteams Chapecoense, das mit dem Flugzeug abgestürzt war. Darunter stand das Wort "Fuerza", Spanisch für Kraft. Der Schiedsrichter gab Gelb, weil das die FIFA-Regeln vorschreiben und Spieler demnach beim Torjubel ihr Trikot nicht ausziehen dürfen. Cavani äußerte nach dem Match Verständnis für die Entscheidung. "Das ist die Botschaft, die ich heute senden wollte", sagte er. "Die Karte ist kein Problem." Das Tor gegen Angers war Cavanis 100. Treffer für PSG, er spielt seit 2013 für das Team.

