Am 16. Spieltag spielt Spitzenreiter TuS Erndtebrück in der Oberliga Westfalen beim FC Gütersloh. Die Pokalhelden aus Brünninghausen erwarten dagegen daheim Neuenkirchen.

Nach dem tollen 5:0-Erfolg im Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen den Regionalligisten Rot Weiss Ahlen steht für den FC Brünninghausen wieder der Liga-Alltag an. Im heimischen Stadion trifft man auf SuS Neuenkrichen, derzeit Tabellenelfter. Für Brünninghausen geht es in der Partie um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Schon allein deshalb will Trainer Alen Terzic kurz nach dem Pokaltriumph wieder auf den nächsten Ligagegner blicken: "Wir freuen uns natürlich total über den Sieg gegen Ahlen. Aber unser eigentlicher Fokus gilt immer erst einmal der Liga. Und deshalb werden wir uns jetzt auch sofort auf Neuenkirchen konzentrieren, die ich als sehr stark einschätze."

Die Mannschaft aus Dortmund will den Sieg im Pokal natürlich als Motivationsschub nutzen. Auch in der Liga lief es zuletzt besser. Am vergangen Spieltag holte man bei Westfalia Ryhnern einen wichtigen Auswärtspunkt. Für Terzic ein Grund am Sonntag nachzulegen: "Wir wollen natürlich die Energie aus den letzten Spielen nutzen. Gegen Neuenkirchen erwarte ich ein ausgeglichenes und enges Spiel. Wir werden auf jeden Fall alles dran setzen um den Heimdreier einzufahren."