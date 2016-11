Der VfL Bochum hat seinen Winter-Fahrplan festgezurrt und vorgestellt.

Die personelle Basis ist wieder etwas breiter geworden beim VfL Bochum, der vermutlich, anders als noch in Dresden, 18 Spieler auf dem Aufstellungsbogen stehen haben wird am Sonntag, wenn es in Bielefeld darum geht, sich vielleicht vorentscheidend von der gefährdeten Tabellenregion abzusetzen.



Winter-Fahrplan

02.01.2017

Trainingsauftakt (Zeit n.n.)

07.01.2017

Testspiel: VfL Bochum - 1. FC Köln (15.30 Uhr, Vonovia Ruhrstadion)

11.01.2017

Testspiel: VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth (13 Uhr, Trainingsgelände am Vonovia Ruhrstadion)

14.01.2017

Testspiel: SV Darmstadt 98 - VfL Bochum (14 Uhr, Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor)

21.01.2017

Testspiel: SC Preußen Münster - VfL Bochum (14 Uhr, Preußenstadion) 27.01.2017

2. Bundesliga 2016/17, 18. Spieltag

1. FC Union Berlin - VfL Bochum 1848

18:30 Uhr, Stadion an der Alten Försterei

Dass Johannes Wurtz gesperrt fehlen wird, wurde mehrfach kommuniziert, dass Nils Quaschner, der ihn vermutlich ersetzen soll, Timo Perthel und sogar Tom Weilandt wieder mittrainieren, ebenfalls. Mit Weilandts Einsatz ist nach längerer Verletzungspause so früh aber wohl nicht zu rechnen, auch Jan Gyamerah könnte in Ostwestfalen eher das Etikett Alternative tragen. Perthel, Quaschner und Pawel Dawidowicz sind aber ernsthafte Anwärter auf einen Platz in der Startelf.

Weilandt könnte eventuell eine Woche darauf in München eine etwas größere Rolle spielen, ebenso wie Gyamerah. Dass Görkem Saglam, der wegen eines Innenbandanrisses pausieren musste, inzwischen wieder die Laufschuhe trägt und einsam seine Runden dreht, besagt für die restlichen Spiele vor der Winterpause nichts.

Und was besagt der von alten Fahrensleuten, die es wissen müssen, attestierte Rekordbesuch bei der Weihnachtsfeier der Fanklubs? Geschätzte 700-800 Teilnehmer bevölkerten die Stadtwerke Bochum Lounge und tauschten sich dabei aus mit Spielern und Offiziellen des VfL Bochum.

Der Vorbereitungsplan auf die zweite Saisonhälfte ist inzwischen komplett bestätigt. Wie berichtet wird der VfL Bochum vier Testspiele austragen, die zwei gegen den 1. FC Köln am 7. Januar 2017 im Stadion und gegen Fürth am 11. Januar auf dem Trainingsgelände waren bekannt. Perfekt sind jetzt auch die beiden übrigen Begegnungen am 14. Januar (14 Uhr) in Darmstadt, wo es ein Wiedersehen mit den ehemaligen Bochumern Michael Esser, Florian Jungwirth und Daniel Heuer Fernandes geben wird, und am 21. Januar (14) bei Preußen Münster.