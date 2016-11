Am Dienstagabend rundet die Alemannia mit einem Heimspiel gegen die Sportfreunde Siegen den 18. Spieltag in der Regionalliga West ab.

Mit einem Erfolg über den Tabellenvorletzten aus dem Siegerland könnte die Elf von Fuat Kilic auf den vierten Platz vorrücken. Der Anstoß zum Duell der beiden ehemaligen Zweitligisten, das live im Fernsehen auf „Sport1“ übertragen wird, erfolgt um 20.15 Uhr auf dem Tivoli.

Wir fahren nicht nach Aachen, um uns das schöne Stadion anzuschauen. Arda Nebi, Offensivspieler der Sportfreunde Siegen

Nach dem Pokal-Aus am vergangenen Mittwoch gegen den Drittligisten Fortuna Köln geht es für die Schwarz-Gelben im Liga-Alltag weiter. „Wir wollen die positiven Aspekte aus dem Pokalspiel mitnehmen“, sagt Fuat Kilic. Viele Fußballfans in ganz Deutschland werden die Partie gegen Siegen vor den Fernsehgeräten verfolgen. „Ein Livespiel ist immer etwas Besonderes“, freut sich Aachens Trainer. Einer Extra-Motivation für die seine Schützlinge bedarf es nicht. „Wir treffen auf einen Gegner, der unangenehm ist. Wenn wir uns oben festbeißen wollen, müssen wir Siegen schlagen“, gibt Kapitän Timo Staffeldt die Marschroute aus. Die Siegener sind heiß auf das Livespiel. "Natürlich ist das immer eine Zusatz-Motivation. Wir freuen uns auf das Spiel", sagt Siegens Trainer Thorsten Seibert. Er ergänzt: "Leider haben wir eine beschwerliche Anreise. Wir werden am Dienstag um 15.30 Uhr losfahren und ich hoffe, dass wir drei Stunden später in Aachen sein werden. Die Fahrt im Berufsverkehr ist natürlich nicht optimal. Aber wir müssen es so nehmen, wie es ist. Eine Übernachtung von Montag auf Dienstag kommt für uns aus finanziellen Gründen nicht in Frage." Siegens Top-Torjäger Arda Nebi sagt: "Wir fahren nicht nach Aachen, um uns das schöne Stadion anzuschauen. Wir werden dort 90 Minuten fighten und ein gutes Spiel absolvieren und wollen mindestens einen Punkt mitnehmen."

Im Hinspiel gab es nach deutlicher Überlegenheit am Ende einen knappen 1:0-Erfolg. „Siegen ist sehr konterstark und hat nur ein Tor weniger geschossen als wir“, warnt Kilic. Auf der Gegenseite mussten die Siegerländer schon 45 Gegentreffer hinnehmen. „Wir wollen aus dem Ballbesitz mehr Tore erzielen“, fordert der Alemannia-Coach, der gegen die Sportfreunde seine Abwehr umbauen muss. Jerome Propheter fehlt nach seiner gelb-roten Karte aus dem Pokalspiel, Dominik Ernst sah im letzten Ligaspiel gegen Köln II seine fünfte Verwarnung. Neben Pascal Nagel (Blinddarm-OP) fällt auch Dennis Dowidat verletzt aus. Auf Siegener Seite werden Serkan Dalman, Haluk Arslan und Lukas Hombach verletzungsbedingt ausfallen.

Alemannia Aachen und die Sportfreunde Siegen trafen bislang 17-mal aufeinander. Die Bilanz spricht für die Tivoli-Kicker, die acht Siege einfahren konnten. Vier Spiele gewann Siegen und fünf Duelle endeten mit einer Punkteteilung. Im Vorverkauf wurden bis Montagmittag rund 3.200 Karten abgesetzt. Die Alemannia erwartet unter Flutlicht insgesamt rund 5.000 Zuschauer.