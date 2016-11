Beim Wuppertaler SV ist immer noch kein Nachfolger für Dennis Brinkmann gefunden.

Der U19-Trainer war in der vergangenen Woche von seinem Amt zurückgetreten und widmet sich ab sofort ganz seiner Aufgabe als Geschäftsstellenleiter. Seine Nachfolger haben vorerst U17-Coach Nino Paland und der bisherige Regionalligaspieler Pascal Bieler übernommen. Bieler, dessen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 läuft, wird bis dahin als Co-Trainer der U19 arbeiten. "Das haben wir mit Pascal jetzt vereinbart. Als er hier unterschrieben hat, haben wir ihm zugesichert, dass er hier seine Trainerscheine machen kann. Er wird ab sofort dem Regionalliga-Kader nicht mehr angehören", erklärt Manuel Bölsltler.

Noch sucht der Sportdirektor den neuen Chef für Bieler. Die Suche nach einem Brinkmann-Nachfolger ist nicht einfach. Die Wuppertaler suchen einen jungen A-Lizenzinhaber, der auf die Chance U19-Bundesliga brennt. Doch der neue Mann muss auch noch andere Kriterien erfüllen. "Er sollte in der Nähe von Wuppertal leben und darf natürlich nicht viel Geld kosten", sagt Bölstler. Der Kandidatenkreis ist wohl überschaubar. "Wir haben eine kleine Liste. Wollen uns mit der Entscheidung aber Zeit lassen. Wir wollen da keinen Schnellschuss hinlegen. Es muss ein Mann sein, der zum Wuppertaler SV passt. Die Suche könnte noch bis zum Ende des Jahres andauern", sagt Bölstler.

Derweil konnte der WSV in der Personalplanung für die kommende Saison Nägel mit Köpfen machen. Davide Leikauf, der aktuell an einer Schambeinentzündung laboriert, hat seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Bölstler: "Davide hat in den ersten Spielen der Saison bewiesen, dass er auch in dieser Liga ein wichtiger Spieler für uns ist. Gerade wegen seiner Verletzung war es uns wichtig, ihm unser Vertrauen zu zeigen und schon zu diesem Zeitpunkt seinen Vertrag zu verlängern. Er ist ein waschechter Wuppertaler Jung und passt einfach zu unserer Philosophie."

Und auch Davide Leikauf freut sich auf die Zukunft an der Hubertusallee: "Wie schon des Öfteren erwähnt, ist es als gebürtiger Wuppertaler immer eine ganz besondere Herzensangelegenheit für mich. Deswegen freue ich mich sehr darüber -trotz meiner momentanen Verletzung- weiterhin das Vertrauen der Verantwortlichen zu erhalten und mein 7. Saisonjahr beim WSV spielen zu dürfen! Ich bin der festen Überzeugung, dass mit der Unterstützung unserer Fans und den Verantwortlichen gemeinsam noch viel erreicht werden kann."