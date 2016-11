Als der SC Wiedenbrück beim Gastspiel im Stadion Essen dem RWE einen Punkt abtrotzte, war er der große Held. Die Rede ist von Keeper Marcel Hölscher.

Als Frank Löning nach 79 Minuten am Elfmeterpunkt völlig blank stehen gelassen wurde und aufs lange Eck zielte, hechtete der Wiedenbrücker Schlussmann im letzten Moment Richtung Ball und parierte zur Ecke. Es war die wohl beste Möglichkeit der Essener Rot-Weissen im gesamten Spiel. "Den hat er richtig gut gehalten", gab es auch von RWE-Coach Sven Demandt ein Sonderlob für den 25-Jährigen, der seine fußballerische Ausbildung beim VfL Osnabrück und dem Hamburger SV erhalten hatte.

Er selbst spielte seine Teilhabe an der Szene des Tages dann doch etwas herunter: "Da war meine Reaktion eben gefragt. Ich hatte freie Sicht und habe gesehen, dass er aus dieser Position nur aufs lange Eck schießen konnte, weil kurz alles zu gewesen ist. Natürlich spielte dann auch ein bisschen Glück mit, aber für sowas bin ich ja auch da." Warum seine Parade im Endeffekt so beeindruckend aussah, dafür hat Hölscher ebenfalls eine Erklärung parat: "Vielleicht sah es ja auch so spektakulär aus, weil ich nur 1,82 Meter groß bin. Wenn ich mich dann mal richtig lang mache..."

Den Punktgewinn in Essen wertet der gebürtige Glandorfer jedenfalls als Erfolg und als Konsequenz der ordentlichen Defensivarbeit der Ostwestfalen. Hölscher: "Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet und nur sehr wenig Möglichkeiten zugelassen. Wir haben gehofft, irgendwann am Ende noch den Lucky Punch zu setzen, aber mit dem Punkt können wir völlig zufrieden sein." Sein Trainer Alfons Beckstedde schlägt in die gleiche Kerbe: "Wir haben als Mannschaft ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und sind bis zum Schluss konzentriert geblieben. Ich meine, dass wir uns diesen Punkt verdient haben."