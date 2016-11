Am Sonntag erwartet Bezirksliga-Ligaprimus FC Remscheid den Tabellenzweiten SV Union Velbert. Der FCR will dabei den 16. Sieg in Folge holen.

Es ist nicht ganz so leicht, in der Bezirksliga 1 Niederrhein von einem Spitzenspiel zu sprechen. Klar, wenn der Erste gegen den Zweiten spielt, ist das im Normalfall immer das Topduell. An der Tabellenspitze läuft es allerdings nicht wirklich normal. Da dreht schließlich der FC Remscheid mit bisher 15 Siegen in 15 Spielen einsam seine Runden. Der SV Union Velbert als Tabellenzweiter mit bereits zwölf Punkten Rückstand klar das Nachsehen. Trotzdem will Remscheids Trainer Zdeko Kosanovic das Duell nicht kleinreden: „Das ist für mich schon ein Spitzenspiel, ohne Frage. Leichte Gegner gibt es dieser Liga sowieso nicht. Unser Ziel muss es sein, gegen Gegner, die defensiv gut stehen Lücken zu finden, und uns durchzusetzen. Das ist nicht immer leicht.“

Die Ligapause hat Kosanovic genutzt, um wie bei der 1:2 Niederlage im Freundschaftsspiel gegen den Cronnenberger SC, auch den Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance zu geben. Daneben wurde aber auch an den für Trainer Kosanovic noch vorhandenen Schwächen gearbeitet: „Trotz der Erfolge wollen wir uns alle hier immer verbessern. In erster Linie galt mein Augenmerk dem taktischen Bereich. Wir müssen einfach noch unberechenbarer für unsere Gegner werden.“

Bei den noch vier zu spielenden Hinrundenpartien soll die Erfolgsserie auf jeden Fall auch weiter Bestand haben: „Die Serie wollen wir so lange wie möglich halten. Nicht zuletzt um dann sicher in die Rückrunde starten zu können. Denn wir wissen, dass es sehr schwierig wird, diese auch nur ansatzweise genauso erfolgreich zu bestreiten wie in der bisherigen Hinrunde.“