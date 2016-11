Der MSV Duisburg muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Stanislav Iljutcenko verzichten.

Der Deutsch-Russe laboriert an einer Bänderdehnung im linken Sprunggelenk. in der Liga lief Iljutcenko in dieser Saison bereits 14 Mal für die Zebras auf und konnte dabei zwei Tore verzeichnen.