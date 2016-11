Das ist eine Nachricht, die für viele Oberliga-Experten überraschend kommen dürfte.

Der TV Jahn Hiesfeld und Trainer-Ikone Georg "Schorsch" Mewes haben am Montagabend die Zusammenarbeit beendet. Erst im Sommer hatte Mewes in Dinslaken angeheuert. "Ja, das stimmt. Es hat einfach zwischen der Mannschaft und mir nicht mehr gepasst. So ist das manchmal im Leben. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen", erklärt Mewes auf RS-Nachfrage. Für die Zukunft strebt der 67 Jahre alte Oberhausener ein Engagement als Sportlicher Leiter an. Mewes: "Die Trainerkarriere ist wohl beendet. Aber ich will dem Fußball natürlich verbunden bleiben."

Mit Thomas Drotboom, aktuell noch beim A-Ligisten Glückauf Möllen, soll der Nachfolger bereits in den Startlöchern stehen.