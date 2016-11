Die Hammer SpVg hat dank drei Treffern in Unterzahl einen 3:2-Erfolg über Eintracht Rheine feiern können.

Damit festigten die Hammer ihre Position in der Spitzengruppe. Seit mittlerweile neun Partien ist die Mannschaft von Trainer Sven Hozjak nun bereits ungeschlagen und steht damit punktgleich mit dem Tabellenführer Marl-Hüls auf Rang drei: "Grundsätzlich befinden wir uns immer noch auf dem Weg der Weiterentwicklung, aktuell läuft einfach alles. Mit unserer komplett neuen Mannschaft ist unser größtes Erfolgsgeheimnis die Geschlossenheit. Drei Tore in Unterzahl erzielt man nicht wenn es in der Mannschaft nicht stimmt." Die enge Tabellenkonstellation irritiert Hozjak allerdings nicht: "Wir wollen natürlich da oben bleiben, wissen allerdings auch wie schnell man da oben raus wieder ins Mittelfeld rutschen kann."

Nach der nun spielfreien Woche geht es für das Hozjak-Team dann zum absoluten Topspiel gegen Marl-Hüls: "Wir werden etwas dosiert trainieren um einige Spieler wieder näher ranzuführen. Wir gucken jedoch auch, dass die Spieler mal ein bisschen weg vom Fußball kommen. Trotzdem müssen wir vernünftig weiterarbeiten. Nach der Pause erwartet uns die Mannschaft der Stunde. Marl-Hüls-Trainer Michael Schrank leistet da eine herausragende Arbeit. Das wird bestimmt ein heißes Duell."

Tabellenführung vom Grünen Tisch ?

Möglicherweise können die Hammer sogar noch vor dem nächsten Spiel die Tabellenführung am Grünen Tisch übernehmen: "Eventuell bekommen wir für die Partie gegen Ennepetal, durch ein aktuell schwebendes Verfahren in den nächsten Tagen noch Punkte zugesprochen."