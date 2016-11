Beim FC Kray geht es sportlich wieder leicht bergauf. Neben dem Oberliga-Team konnte zuletzt auch die Zweitvertretung überzeugen. Die Maßnahmen des Präsidenten haben gegriffen.

Es war die große Sensation des vergangenen Wochenendes. Bezirksliga-Spitzenreiter Blau-Weiß Mintard trat beim abgeschlagenen Schlusslicht FC Kray an. Mit zuvor 66 Gegentoren in 14 Spielen die Schießbude der Liga. Doch aus einer vermeintlichen Pflichtnummer für den Favoriten entwickelte sich aus Sicht der Blau-Weißen ein Debakel. Mit 1:4 ging Mintard an der Buderusstraße baden. Und das, obwohl die Krayer rund 50 Minuten in Unterzahl agierten.

War der Sieg der Krayer Bezirksliga-Reserve lediglich eine Eintagsfliege oder eine Trendwende? Für Letzteres spricht, dass es bereits der zweite Sieg in Serie für den FCK war. Gegen die SpVg Schonnebeck II gab es eine Woche zuvor den ersten Saisonsieg. Das rettende Ufer ist plötzlich nur noch drei Zähler entfernt. Die Mannschaft, die zwei zweistellige Klatschen einstecken musste und von allen Seiten bereits abgeschrieben wurde, ist wieder im Rennen. "Es hat uns sehr motiviert, dass niemand mehr an uns geglaubt hat. Jetzt sieht es endlich wieder besser für uns aus", sagt Krays Präsident Günther Oberholz.

Der FCK-Boss hatte die Krise in der zweiten Mannschaft zur "Chefsache" erklärt. Oberholz reagierte auf die Pleitenserie mit einem Wechsel auf der Trainerbank. Für Andreas Schröder, der vor einigen Wochen freiwillig hinwarf, übernahm vor dem Schonnebeck-Spiel Dustin Paczulla das Zepter beim Krayer Unterbau. Gemeinsam mit Marcel Müller ist er nun für die Mannschaft verantwortlich. Zuvor betätigte sich der junge Trainer (22) beim FCK als Assistent von Stefan Blank im Oberliga-Bereich. Aufgrund der anhaltenden Erfolgslosigkeit wurde Blank entlassen, Paczulla erhielt eine weitere Chance. In der Bezirksliga kann er nun seine ersten Erfolge feiern. Zwei Siege aus zwei Spielen sprechen eine deutliche Sprache. "Ich bin stolz auf die Mannschaft. Sie setzt vieles von dem umgesetzt, was wir besprechen. Die Belohnung sind sechs Punkte aus zwei Spielen unter meiner Regie", unterstreicht Paczulla.

Oberliga-Trio hilft aus

Geholfen haben freilich auch Verstärkungen aus dem Oberliga-Kader. Gegen Mintard standen Steffen Herzog Steffen Herzog» zum Profil, Mark Pivcevic Mark Pivcevic» zum Profil und Johannes Sabah Johannes Sabah» zum Profil in der Startformation. Drei Akteure, die den Anspruch haben, in der fünften Liga aufzulaufen. Dass dies in der Regel von der Personallage in der ersten Mannschaft abhängt, ist den Verantwortlichen bewusst. Der Wechsel auf der Trainerposition und die ersten Erfolge sollen dem Bezirksliga-Schlusslicht im Kampf um den Klassenerhalt aber dauerhaft Antrieb verleihen. FCK-Boss Oberholz betont: "Die Entscheidung, Dustin Paczulla einzubinden, war ein voller Erfolg. Wir haben beschlossen, dass wir uns nicht kampflos aufgeben und alles versuchen werden. Wir wollen die Klasse halten. Sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Mannschaft. Innerhalb des Vereins hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Ich denke, dass wir in beiden Fällen endlich wieder auf dem richtigen Weg sind."