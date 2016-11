Der Bonner SC darf sich aktuell als bester Aufsteiger der Regionalliga West titulieren.

Nach dem 3:0 über den Wuppertaler SV sind die Rheinlöwen aufgrund des besseren Torverhältnisses an den Bergischen Löwen vorbeigezogen und damit auch "Tabellenführer der Aufsteiger". Neun Punkte holte Bonn aus den letzten drei Spielen. Doch Trainer Daniel Zillken gehört nicht zu den Leuten, die schnell euphorisch werden. "Ich sehe das alles sehr gelassen und aus Sicht eines Trainers. Als wir zuvor sechs Partien in Serie nicht gewonnen haben, kamen die ersten Kritiker aus ihren Löchern. Wie kann man denn nur gegen Sprockhövel verlieren? Solche Dinge mussten wir uns anhören. Doch ich habe immer an meine Jungs geglaubt und wusste, dass wir zurück in die Erfolgsspur kommen", sagt Zillken und ergänzt: "Wir haben ein schlechtes Spiel in dieser Saison gemacht. Das war gegen Sprockhövel. Sonst habe ich uns immer gut gesehen. Wir sind nach 16 Partien Tabellen-Vierter und haben einen großen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Wir sind voll im Soll."

Dass die Bonner eine so starke Hinrunde spielen, hat mehrere Gründe. Einer ist mit Sicherheit die Topform des aktuellen Leaders der Torjägerliste Lucas Musculus. Der 25-Jährige erzielte satte 15 Treffer in 16 Spielen. "Er hat einen Riesenlauf und ist wichtig für die Mannschaft. Lucas ist reifer und erfahrener geworden", bemerkt Zillken. Denn das war nicht immer so. Als der Angreifer im Januar 2015 vom SSV Bergisch Gladbach nach Bonn wechselte, stand es noch nicht so gut um ihn. Beim SSV wollte man ihn mehr oder weniger loswerden. "Er war da nicht mehr so erwünscht. Ich wollte ihn unbedingt haben und wieder in Form bringen", erinnert sich Zillken. Das hat er geschafft.

In der Aufstiegssaison steuerte Musculus 14 Tore bei. Aktuell scheint er unverzichtbar zu sein. Zillken: "Bei uns gibt es keine One-Man-Show. Klar ist aber auch, dass jeder Klub seinen Aubameyang oder Lewandowski hat. Bei uns ist es eben Lucas Musculus, der im Fokus steht und die Tore erzielt."

Für den gebürtigen Bergisch Gladbacher Musculus ist der Bonner SC eine Art Wohlfühl-Oase. "Hier passt einfach alles", sagt der Jung-Unternehmer, der im Betrieb seiner Eltern arbeitet. Musculus, der in der Vergangenheit unter anderem für Viktoria Köln, 1. FC Köln II und TuS Koblenz spielte, erhält in Bonn die nötige Unterstützung der Mannschaft und des Trainerteams. "Nur deshalb kann es so gut laufen. Ich habe jetzt das Selbstbewusstsein, das man als Stürmer benötigt. Wenn man merkt, dass man unterstützt und gebraucht wird, dann ist das ein schönes Gefühl", findet Musculus. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Was ab dem 1. Juli sein wird, weiß Musculus noch nicht: "Im Fußball ist vieles möglich. Aktuell sehe ich keinen Grund den Bonner SC zu verlassen. Sollten jedoch höherklassige Angebote einflattern, dann muss man natürlich überlegen, was das Beste für einen ist." Darum kümmert sich Stephan Engels - Musculus' Berater und Onkel.