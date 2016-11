Mit dem Wort Sensation ist kaum angemessen beschrieben, was am Sonntag in Kray passiert ist:

Blau-Weiß Mintard, als Tabellenführer angereist, hat sich beim Tabellenletzten bis auf die Knochen blamiert und 1:4 verloren. „Ich habe es vor dem Spiel gesagt: In solchen Duellen kann es Überraschungen geben“, so Trainer Fabian Holzmann, der nach der Partie nicht einmal überrascht vom Ergebnis wirkte. „Wir haben Grundtugenden vermissen lassen und offensiv nie Gefahr ausgestrahlt. Ich habe nie ein Aufbäumen gesehen, auch in der Halbzeit nicht. Kray hat in der Höhe vollkommen verdient gewonnen.“ Nicht einmal eine knapp 55-minütige Überzahl konnte den Mintardern helfen, als ein Spieler der Gastgeber gegen Ende der ersten Halbzeit mit einer Roten Karte vom Feld musste. Das einzige Tor für die Blau-Weißen erzielte Mathias Lierhaus per Elfmeter, einen weiteren verschossen die Mintarder zudem. „Es war ein Offenbarungseid. Jetzt müssen wir ganz kleine Brötchen backen“, so Holzmann. Die Tabellenführung ist unterdessen wieder weg – neuer Spitzenreiter ist der Vogelheimer SV. Genau den empfangen die Mintarder am nächsten Sonntag.

