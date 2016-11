Der Essener Heimfluch konnte auch gegen die Velberter nicht beendet werden. Am Ende setzte sich der Favorit dank einer starken zweiten Halbzeit mit 2:0 gegen den ETB durch.

Bei schwierigen Platzverhältnisse - pünktlich zum Spielbeginn hatte im Uhlenkrug-Stadion der Regen eingesetzt - hatten die Spieler oft genug mit Standschwierigkeiten zu kämpfen. Einer der Leidtragenden: Essens Ribene Ngwanguata, der bereits früh verletzt ausgewechselt werden musste. Auch sonst war die Partie geprägt von vielen Fouls, Gelben Karten und einigen harten Zweikämpfen. Und auch sonst wurde 218 Zuschauern in der ersten Halbzeit ein wahres Fehlpassfestival beider Teams geboten. Die beste Szene hatte da noch Malek Fakhro, der aus kurzer Distanz am Velberter Torwart Philipp Sprenger scheiterte.

In der zweiten Halbzeit war den Velbertern jedoch wieder die hohe spielerische Qualität von Beginn an anzusehen. Ball und Gegner wurden laufen gelassen und man übernahm spürbar die Kontrolle über die Partie. Folgerichtig ging der Favorit dank einer starken Einzelaktion von Patrick Dytko über die rechte Seite in Führung (54.). Nur zwei Minuten später sorgte Jeffrey Tumanan mit einer durchgerutschten Freistoßflanke ins lange Eck für den Doppelpack. Im weiteren Verlauf der Partie blieben die Velberter dominant gegen zwar immer wieder engagiert anrennende Essener, zu einer weiteren zwingenden Torchance kamen sie jedoch nicht mehr. Der ETB bleibt damit weiterhin zuhause sieglos.

ETB-Trainer Damian Apfeld sprach nach der Partie von einem ausgeglichenen Spiel in der ersten Halbzeit und einem ärgerlichen Nackenschlag in Form des Doppelpacks: "Es gab auf beiden Seiten kaum große Chancen. Es war ein sehr kampfbetontes Spiel in dem uns eine Führung sicherlich gut getan hätte, aber das hat nicht so sollen sein. Es war zwar eines unser besseren Heimspiele doch unter dem Strich stehen leider wieder keine Punkte.“ Der Fokus richte sich bereits jetzt auf das anstehende Stadtderby gegen Schonnebeck, in dem man die nächste Chance hat den Heimfluch zu beenden.

Velbert-Trainer Karsten Hutwelker war besonders mit der zweiten Hälfte hochzufrieden: "Auf dem Untergrund haben sich alle Spieler sehr schwer getan. Das Spiel hat mal wieder gezeigt, dass man in dieser Liga keinen Punkt geschenkt bekommt. Für die 35 Minuten nach der Pause kann ich meinen Jungs nur ein großes Kompliment aussprechen."