Rot-Weiß gegen Rot-Weiss: Wenn Oberhausen auf Essen trifft, geht es in erster Linie ums Prestige.

Für beide Regionalligisten ist das Derby vor allem in dieser Saison die größte Möglichkeit, bei den Fans positive Stimmung zu entfachen.

Etwas weniger als ein Jahr ist es her, dass sich die beiden Traditionsvereine im Stadion Niederrhein trafen. Ein Tag, in dem auch das Revier noch unter Schock stand. Zwei Tage zuvor hatten die Terroranschläge in Paris weltweit für Entsetzen und Fassungslosigkeit gesorgt. Vor dem Anpfiff standen Verantwortliche und Spieler beider Klubs noch Arm in Arm beisammen, um den zahlreichen Opfern zu gedenken.

Nur wenige Augenblicke später loderten im Essener Block bengalische Feuer. Es waren Szenen, die die volle Aufmerksamkeit wieder auf den Fußball – und auch auf seine hässliche Seite – lenkten. Und auf ein Spiel, das für beide Mannschaften jeweils in doppelter Hinsicht von Bedeutung war. RWO kämpfte um den Anschluss an die Tabellenspitze, RWE gegen das Abrutschen auf die Abstiegsränge. Und letztlich war da noch das Prestige. Denn wie bei fast jedem Derby gilt: Ein Sieg gegen den wenig gelittenen Konkurrenten lässt manchen Schmerz während der Saison vergessen.

Ein knappes Jahr vorgespult, ist den Anhängern beider Klubs der Balsam auf die geschundenen Seelen wichtiger als zuvor. Die „Kleeblätter“ sind mit einer traurigen Serie von vier Niederlagen in die Saison gestartet, die Andreas Zimmermann am Ende den Job gekostet hat. Unter Nachfolger Mike Terranova scheint sich Rot-Weiß Oberhausen gefangen zu haben. Die Abstiegsränge hat das Team inzwischen hinter sich gelassen, doch für eine Rolle wie in der vergangenen Saison reicht es nicht.

RWE hinkt eigenen Ansprüchen hinterher



Zwölf Autominuten gen Osten ist die Saison weniger dramatisch gestartet. Doch auch an der Essener Hafenstraße wird ein Erfolgserlebnis vom Format eines Derbysiegs sehnlich herbei gewünscht, läuft doch Rot-Weiss den eigenen hohen Ansprüchen hinterher. Denn die Kampagne „Zusammen Hoch3“ verbunden mit der Rückholaktion von Publikumsliebling Timo Brauer hat in Bergeborbeck im Sommer eine große Euphorie entfacht. Und beides könnte gegenseitig füreinander Pate stehen. Denn vom Aufstieg in die 3. Liga ist RWE so weit entfernt wie der Zugang vom SV Grödig von einer Rolle als Heilsbringer. Um es kurz zu fassen: Rot-Weiss Essen hat sich das erste von drei Jahren, in dem es mit der Rückkehr in den Profifußball klappen soll, bereits nach einem Drittel der Saison selbst vermasselt. Die Frage nach dem Stellenwert des anstehenden Derbys beantwortet sich damit von selbst.

Acht Tage nach dem Schlager zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 also liefert die Regionalliga prestigeträchtige Fußballkost. Im Gegensatz zum Bundesliga-Hit verleiht nicht die mediale Omnipräsenz, sondern die örtliche Nähe beider Vereine dem Spiel seine besondere Brisanz. „Es ist ein Spiel, auf das man heiß sein muss. Dazu muss man sich nur den ein oder anderen Spruch durchlesen, den Hajo Sommers vor der Saison gebracht hat“, sagt Frank Kurth, ehemaliger Torhüter und bis heute Publikumsliebling an der Hafenstraße.

Der RWO-Präsident ist für markige und bisweilen auch süffisante Sprüche bekannt. „Ich bin zum Saisonstart zwei Wochen im Urlaub. Als dies das letzte Mal so war, sind wir aufgestiegen. Ob das jetzt so sein wird, weiß ich nicht. Ich weiß aber, wer nicht aufsteigt: Viktoria und Rot-Weiss Essen“, stichelte er unmittelbar vor Saisonbeginn in Richtung der Konkurrenz.

Zündstoff gibt es reichlich in der Geschichte des Derbys. Auch aus Sicht der Oberhausener: Unvergessen, wie Ex-“Kleeblatt“ Marvin Ellmann nach seinem entscheidenden Treffer zum letzten RWE-Sieg im Stadion Niederrhein Mario Basler und die RWO-Bank provozierte. 13.100 Zuschauer sahen das Essener 4:2 am ersten Spieltag der Saison 2012/13, an dessen Ende es noch zu Tumulten kam. Kurz zuvor hatte gerade ein Oberhausener Publikumsliebling den Verein verlassen. Der weitere Werdegang führte Dimitrios Pappas über die SSVg. Velbert und die Spvgg. Erkenschwick wieder zurück an die Lindnerstraße.

Seit der Beurlaubung von Zimmermann und der Beförderung von U23-Trainer Terranova ist der ehemalige Aufstiegsheld für die zweite Mannschaft verantwortlich. Und obwohl auch er den Mythos Hafenstraße schon kennenlernen durfte, hat er sich festgelegt, was seine Heimat betrifft: „Für Leute wie Terra und mich gilt: RWO, sonst nichts“. Es ist die tiefe Verbundenheit zum eigenen Klub, die das Derby auch ohne Medienhype funktionieren lässt.

Woher soll der auch derzeit kommen? Essen auf Platz neun, Oberhausen auf Rang elf - der sportliche Stellenwert dieses Duells tendiert damit Richtung Null. Die Glanzzeiten der Klubs, als Rot-Weiß und Rot-Weiss noch in der Bundesliga aufeinandertrafen, liegen nunmehr 45 Jahre in der Vergangenheit. Da bleibt fast nur noch der Rückblick auf die letzten Jahre, in denen sich die Klubs in der Regionalliga begegneten.

Zweifellos das packendste Aufeinandertreffen der jüngeren Geschichte war das 4:4 in der Saison 2014/15 im Stadion Essen. RWO ging vor 11.100 Zuschauern vier Mal in Führung, am Ende glich Essen noch aus, zudem hagelte es sieben Gelbe Karten und eine zweifelhafte Pyro-Show der Oberhausener, die den Anpfiff verzögerte - mehr Derby geht kaum.

Oder doch? Zwei Duelle gibt es in der Liga, eins könnte noch im Niederrheinpokal hinzukommen. Dort stehen beide Klubs im Viertelfinale und haben lösbare Aufgaben. Eine Neuauflage des Endspiels von 2015 ist nicht ausgeschlossen. Damals konnte sich RWE mit 6:5 nach Elfmeterschießen durchsetzen. Mindestens zwei Mal haben Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen die Möglichkeit, das Gesehene zu überbieten. Vor allem aber zwei Mal die Chance, den Schmerz der laufenden Saison zu lindern.