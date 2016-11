Algarve statt türkischer Riviera. Fußball-Drittligist MSV Duisburg bezieht sein Wintertrainingslager im Januar in Portugal. Die Zebras werden vom 12. bis zum 20. Januar im Ria Park Hotel in Almancil aufschlagen.

Bereits in den 90ern Jahren bis hinein ins neue Jahrtausend waren die Meidericher an der Algarve Stammgäste – zumeist in der Nähe von Albufeira.

Danach verlagerte sich die Szene in die Türkei – viele deutsche Klubs entschieden sich für Quartiere im asiatischen Teil des Landes. Auch aufgrund der politischen Situation kehren nun die meisten Vereine der Türkei den Rücken.

Der MSV wird in Portugal drei Testspiele bestreiten. Der Trainingsauftakt in Meiderich erfolgt am 3. Januar. Am 8. Januar nehmen die Zebras am Hallenturnier in Gummersbach teil. Weitere Teams: 1. FFC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld, Fortuna Köln, Kickers Offenbach und 1. FC Kaan-Marienborn.