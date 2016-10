Arminia Bielefeld feiert dank Andreas Voglsammer den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga

Eine Woche nach der Trennung von Trainer Rüdiger Rehm setzte sich Bielefeld mit 1:0 (0:0) gegen den SV Sandhausen durch. Voglsammer erzielte am Freitagabend vor 13 241 Zuschauern in der 84. Minute das entscheidende Tor.

Dass die Niederlage für die schwachen Gäste nicht höher ausfiel, lag vor allem an Marco Knaller: Der Schlussmann zeigte gute Paraden und hielt in der ersten Hälfte einen Foulelfmeter von Manuel Jungglas (39.). Knaller hatte bereits im Pokalspiel am Dienstag beim SC Freiburg im Elfmeterschießen zwei Bälle pariert.