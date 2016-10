Am Samstag steht für die Mannschaft von Coach Alfred Nijhuis ein Heimspiel im Häcker Wiehenstadion an.

Es kommt zu einem Wiedersehen mit den Sportfreunden Siegen, mit denen es vor wenigen Wochen bereits ein aufeinandertreffen im Pokal gab. Auch im Heimspiel will der SVR wie im Pokal als Sieger vom Platz gehen.

Gegen die Sportfreunde aus Siegen geht es für die Wiehenelf im nächsten Pflichtspiel um die nächsten Big Points. "Wir dürfen nach den Erfolgen der letzten Wochen nicht nachlassen. Nach dem holprigen Start hat sich das Team nun gefunden und die Fitness ist da, die am Anfang der Saison bei einigen Jungs gefehlt hat", erklärt Chefcoach Alfred Nijhuis.

Der November wird für den SVR kein leichter, viele Spiele stehen in wenigen Tagen an, weshalb hier der gesamte Kader gefordert ist. "Wir werden sicherlich viel rotieren und brauchen unseren großen Kader. Aber es wird nicht einfach von Spiel zu Spiel den 18er Kader festzulegen, da wir viele starke Optionen haben", sagt Co-Trainer Andy Steinmann.

Das letzte Aufeinandertreffen mit den Sportfreunden Siegen ist noch gar nicht lange her. Vor einigen Wochen trafen beide Teams im Westfalenpokal aufeinander. Durch einen 3:1 Sieg zog der SVR in die nächste Runde ein. "Wir dürfen uns trotz des Sieges nicht zu sicher sein. Es ist egal wer der Gegner ist, wir wollen die Punkte holen und in der Tabelle weiter nach oben klettern. Siegen ist nicht zu unterschätzen, aber wir wissen wo unsere Chancen liegen und worauf wir achten müssen", betont Nijhuis. Steinmann ergänzt:"Wir haben uns in den letzten Wochen das Glück zurückgekämpft. Wir erzwingen die Tore und wollen unbedingt den Sieg. Der Wille ist über 90 Minuten da und das wollen wir weiter fortführen."

Für den SVR wäre es am Samstag der zweite Sieg in einem Pflichtspiel gegen Siegen. In der Saison 2014/2015 gewannen die Sportfreund mit 0:2 am Wiehen. Schiedsrichter der Partie am Samstag ist Benjamin Schäfer, der von Florian Visse und Stefan Tendyck unterstützt wird.