13 Spiele, zehn Siege, drei Unentschieden: Borussia Mönchengladbach II steht an der Spitze der Regionalliga West und marschiert vorne weg.

Vielleicht ist das ein Hoffnungsschimmer für die Konkurrenz: Unter der Woche kassierte die Mannschaft von Arie van Lent einen Niederlage. Im Testspiel gegen den Drittligisten Fortuna Köln gab es ein 1:3. "Das Ergebnis ist für mich zweitrangig. Es war wichtig, dass die Jungs Spielpraxis sammeln konnten, und unter dem Strich hat sich meine Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit gut verkauft", bilanzierte van Lent. Tsiy William Ndenge erzielte den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer für den Fohlen-Nachwuchs. Jetzt geht es in der Liga weiter.

Borussias U23 empfängt am Freitagabend (19.30 Uhr) den Bonner SC im Rheydter Grenzlandstadion. "Wir müssen wachsam sein. Bonn hat eine sehr gute Art zu spielen. Sie haben sehr schnelle Jungs, auf die wir Acht geben müssen“, sagt van Lent. Diese Schnelligkeit in der Offensive stellte der Bonner SC auch am zurückliegenden Spieltag beim SC Wiedenbrück unter Beweis. Dort setzte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Zillken mit 3:1 durch und beendete damit eine Schwächephase von zuvor fünf Spielen ohne Sieg. Mit 20 Zählern aus seinen bisherigen 14 Saisonspielen rangiert der Aufsteiger auf dem achten Tabellenplatz der Weststaffel der Regionalliga.

Mit 16 Punkten aus den ersten acht Spielen startete Bonn nämlich überraschend gut in die aktuelle Spielzeit. „Bonn ist ein sehr guter Aufsteiger, der sich schnell an die Liga angepasst hat. Wir sind daher gewarnt und müssen unser Spiel durchdrücken“, sagt van Lent. Dabei muss der VfL-Coach weiterhin verletzungsbedingt auf Verteidiger Joel Mero und Torhüter Moritz Nicolas verzichten. Justin Hoffmanns ist inzwischen wieder ins Training eingestiegen – ein Einsatz am Freitagabend kommt für den Verteidiger aber wohl noch zu früh. Er muss sich erst wieder herankämpfen und empfehlen.