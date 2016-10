MSV-Sportdirektor Ivica Grlic erwartet von den Spielern, die hinten anstehen, dass sie dem Team sofort helfen können, wenn sich ihre Chance bietet.

Ivica Grlic erlebte als Sportdirektor des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg schon schwierigere Zeiten. In der letzten Saison zum Beispiel. Vor einem Jahr zu dieser Zeit musste der Manager an allen Stellschrauben drehen, um ein Team, das sich als zu schwach für die 2. Bundesliga erwies, auf Kurs zu bringen. Auch die Entlassung von Trainer Gino Lettieri jährt sich in diesen Tagen. Das alles erscheint nun sehr weit weg. Der MSV führt die Tabelle der 3. Liga an. „Mehr geht nicht“, fällt das Fazit des 41-Jährigen kurz und knapp aus.

Derart komfortabel war die Meidericher Gefühlswelt in Herbsttagen selten. I n den beiden Drittliga-Spieljahren hechelten die Zebras der Konkurrenz hinterher, vor zwei Jahren musste im Winter der „Königstransfer“ von Martin Dausch her, um das Team aufstiegsreif zu machen. Derartige Nöte gibt es derzeit nicht. Bis auf die Verpflichtung des US-Boys Mael Corboz, der bislang nicht mehr als ein Perspektivspieler ist, tat sich nach dem Saisonstart nichts mehr.

Sollte der MSV in den nächsten Wochen nicht einen unerwarteten Einbruch erleiden, wird der Sportdirektor auch die Wintervorbereitung mit sehr viel Gelassenheit angehen können. Eine Neuverpflichtung nach der Hinrunde steht nicht zwangsläufig auf der Agenda. Sollte sich der MSV doch noch nach neuem Personal umschauen, muss „der Mann uns sofort weiter helfen können“, sagt Grlic, der allerdings nicht ausschließt, dass der Verein im Winter auch Spieler abgeben wird. Dann wären Plätze im Kader und finanzielle Mittel in der Kasse frei.

Grlic weiß um den qualitativ gut und breit aufgestellten Kader der Meidericher. Naturgemäß hängen etablierte Spieler mit Einsatzzeiten hinterher – das kann zu Frust führen. Doch Grlic erwartet, dass jeder Spieler, der hinten ansteht, alles dafür gibt, um in den Fokus zu rücken. Aktuell bietet sich bei den Zebras diese Chance: Fabian Schnellhardt ist für drei Spiele gesperrt, die Schlüsselposition ist neu zu besetzen.. Egal wen Trainer Ilia Gruev bringen wird – der Coach brachte gestern neben Baris Özbek und Martin Dausch auch Zlatko Janjic für die Position ins Gespräch – Grlic erwartet, dass der entsprechende Mann sofort adäquat in die Bresche springen wird. „Das sind Profi-Fußballer, die täglich auf dem Trainingsplatz stehen. Ich erwarte von jedem Spieler, der ins Team aufrückt, dass er auf den Punkt da ist. Er hat dann die große Chance, sich zu zeigen.“

Fehlende Spielpraxis lässt Grlic als Argument, warum ein Reservist nicht sofort die Anforderungen erfüllen könnte, nicht gelten. Als Beispiel nennt er Martin Dausch, der in der Liga bislang keine nennenswerte Rolle spielte. „Als Martin zu uns kam, hatte er viele Wochen für Union Berlin nicht gespielt und hat bei uns sofort gegriffen. Und das auch noch in einer für ihn neuen Mannschaft.“

Erstmals nach vielen Jahren wird der MSV sein Winterquartier im Januar 2017 nicht in der Türkei beziehen. Es läuft auf eine Rückkehr an die Algarve in Portugal hinaus. „Das ist zu 99 Prozent sicher. Ich warte noch auf eine Bestätigung“, so Grlic. An der Algarve war der MSV in den 90er-Jahren bis ins neue Jahrtausend hinein regelmäßig zu Gast, dann verlagerte sich die Trainingslagerszene in die Türkei. Im Zuge der politischen Entwicklung dürfte dort in diesem Winter nahezu kein deutsches Team sein Quartier aufschlagen.