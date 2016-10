Um 20.41 Uhr wurde erstmals gejubelt in Dortmund, noch bevor die Partie zwischen der Borussia und Union Berlin überhaupt angepfiffen war.

Doch es war ein höhnischer Jubel, der im Stadion aufbrandete. Stadionsprecher Nobby Dickel hatte gerade verkündet, dass das DFB-Pokalspiel später angepfiffen werden würde. Neue Anstoßzeit: 21 Uhr.

Gegen 20 Uhr hatten Union-Anhänger versucht, den Eingang zum Gästebereich zu stürmen. Die Polizei griff ein, der Einlass wurde vorübergehend gestoppt. Zur geplanten Anstoßzeit standen viele Berliner, vor allem die aktive Fanszene, noch vor dem Stadion - daher die Verschiebung.

Die Dortmunder Polizei hat inzwischen eine erste Erklärung veröffentlicht. Vier Beamte wurden am Hamptbahnhof von Berliner Gewalttätern verletzt.

Die Pressemeldung der Polizei Dortmund im Wortlaut:

Die Dortmunder Polizei zieht ein Resümee der letzten Stunden: Leider wurden 4 Polizeibeamte am Nordausgang des Hauptbahnhofs durch unbekannte Berliner Gewalttäter verletzt, als ein sogenannter Polenböller auf die Beamten geworfen wurde. Hier werden entsprechende Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Starke Polizeipräsenz und überwiegend disziplinierte Fußballfans haben bisher größere Sicherheitsstörungen nicht aufkommen lassen.

Ab etwa 18 Uhr reisten tausende Fans mit Sonderzügen am Hauptbahnhof Dortmund an. Zwei von ihnen werden heute Abend nicht in den Genuss kommen, das Spiel sehen zu dürfen: Die stark alkoholisierten Männer wurden nach Körperverletzungsdelikten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Etwa 1500 Berliner haben sich unter Polizeibegleitung von der U-Bahnhaltestelle Westfalenhallen zu Fuß auf den Weg zum Stadion gemacht. Sie erreichten gegen 19.30 Uhr den Fußballtempel.

Hier kam es im Bereich der Einlasskontrollen der Gäste zu Verzögerungen und Gedränge. Umgehend wurden Maßnahmen vom Veranstalter Borussia Dortmund zur Entlastung ergriffen. Die Polizei unterstütze dabei den Dortmund.

Das erwartete Verkehrschaos trat rund um den Veranstaltungsbereich ab etwa 19 Uhr ein: Verstopfte Anfahrtswege, Parkplatzsuche und ein überfüllter Hauptbahnhof stellten viele Fußballanhänger und Unbeteiligte auf eine harte Geduldsprobe.

Mittlerweile sind die meisten Fans im Signal-Iduna-Park eingetroffen und die Straßen lichten sich.

Trotzdem befinden sich noch einige hundert Anhänger von Union Berlin vor dem Stadion und warten auf den Einlass. Der Spielbeginn verzögert sich nach jetzigem Kenntnisstand um 15 Minuten so dass das Spiel voraussichtlich um 21:00 Uhr angepfiffen wird.

Hier noch einmal zur Erinnerung die Spielregeln der Polizei:

- Feiern Sie friedlich.

- Halten Sie sich von Straf- und Gewalttätern fern.

- Das Abbrennen von Pyrotechnik ist eine Straftat und sehr

gefährlich.

- Riskieren Sie nicht, sich und andere zu verletzen und das Spiel

nicht zu sehen.

- Unterstützen Sie Ihre Mannschaft mit Gesängen - mit Straftaten

schaden Sie sich, anderen und ihrem Verein!

Wir wünschen allen fußballbegeisterten Menschen: Viel Spaß beim Spiel!