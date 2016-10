Rot Weiss Ahlen ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Mircea Onisemiuc im hohen Norden fündig geworden.

Das Schlusslicht der Regionalliga West hat Erhan Albayrak als neuen Cheftrainer vorgestellt. Er unterzeichnete in Ahlen einen Vertrag bis zum Saisonende und bringt Hasan Ugur als Assistenten mit. Der 39-jährige Ex-Profi Albayrak war zuletzt erfolgreich für den FC Türkiye Wilhelmsburg in der Oberliga Hamburg tätig. Der Klub liegt aktuell auf Platz 6. der Hamburger Oberliga. Dank einer Ausstiegsklausel wird Albayrak in Wilhelmsburg aussteigen und in Ahlen unterschreiben.

Der gebürtige Hamburger stand als Spieler unter anderem bei Werder Bremen, Arminia Bielefeld, KFC Uerdingen, Gaziantepspor und Fenerbahce Istanbul unter Vertrag. Als Trainer arbeitete der A-Lizenzinhaber vor seiner Station in Wilhelmsburg beim KFC Uerdingen. An der Grotenburg legte er ein unvergessenes Kurz-Intermezzo vom 28. März bis 14. April 2014 ein.