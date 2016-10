In einem 0:0 der besseren Sorte konnten sich die Sportfreunde Baumberg einen Punkt in Uerdingen erkämpfen.

Vor 1548 Zuschauern in der Krefelder Grotenburg begannen beide Mannschaften sehr offensiv. Auf Uerdinger Seite vergab Danny Rankl Danny Rankl» zum Profil früh eine Großchance leichtfertig und Baumbergs Wiren Bhaskar Wiren Bhaskar» zum Profil scheiterte am glänzend agierenden Maurice Schumacher Maurice Schumacher» zum Profil im Uerdinger Tor. Doch auch auf Seiten der Sportfreunde konnte sich Keeper Daniel Schwabke Daniel Schwabke» zum Profil, der zu Saisonbeginn vom KFC an die Monheimer Sandstraße gewechselt war, mehrfach beweisen.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Partie immer mehr vom Geduldsspiel zum Kampfspiel. Ein Leidtragender dessen: Baumbergs Fatih Duran Fatih Duran» zum Profil. Der ehemalige TuRU-Verteidiger wurde im Strafraum elfmeterreif zu Fall gebracht, der Pfiff von Schiedsrichter Florian Kötter blieb jedoch aus. Beschweren konnten sich die Baumberger jedoch nicht wirklich, da Verteidiger Patrick Jöcks Patrick Jöcks» zum Profil den frei auf Schwabke zulaufenden Johannes Dörfler Johannes Dörfler» zum Profil kurz vor dem Strafraum gehalten hatte. Sozusagen ausgleichende Gerechtigkeit. Den negativen Höhepunkt setzte Patrick Ellguth Patrick Ellguth» zum Profil dann in der Nachspielzeit, als er wegen einer Beleidigung des Linienrichters vom Platz flog.

Das große Problem im Spiel der Uerdinger war letzten Endes der letzte Pass. Zu viele gute Aktionen endeten in Ballverlusten oder unpräzisen Abschlüssen. Für die beste Offensive der Liga dürfte dies jedoch wohl nur ein Ausrutscher gewesen sein. Glück für den KFC: In der Schlussphase rettete Kris Thackray Kris Thackray» zum Profil noch zwei mal glänzend als letzter Mann bei Baumberger Kontern, um zumindest den einen Punkt noch zu sichern.

Baumbergs Trainer Salah El Halimi war nach dem Spiel hochzufrieden mit der Leistung seiner Jungs. "Wir haben versucht das Uerdinger Offensivspiel früh zu unterbinden und es freut mich besonders für die Mannschaft hier gepunktet zu haben." KFC Trainer Andre Pawlak war am Ende zwar mit dem Punkt zufrieden mit der Leistung allerdings nicht. "Wir haben zu viele Aktionen gar nicht erst zum Abschluss gebracht. Dann muss man am Ende auch mal so einen Punkt mitnehmen."

Vor allem da auch die Konkurrenten - Schonnebeck unterlag Düsseldorf-West mit 0:3, Krefeld-Fischeln und Velbert trennten sich im direkten Aufeinandertreffen 2:2-Remis - schwächelten und man sogar einen Punkt im Aufstiegskampf gutmachen konnte.

