Hedefspor Hattingen steht am Sonntag vor einem ganz wichtigen Spiel. Der Tabellenletzte läuft um 15 Uhr zum Auswärtsspiel gegen den Vorletzten SSV Mühlhausen-Uelzen auf.

Die Generalprobe zu diesem Spiel ging daneben. Denn am Donnerstagabend absolvierte Hedefspor noch ein Pokalspiel beim Bezirksligisten SV Bommern und verlor mit 1:2. In diesem Spiel fielen aber gleich drei ganz wichtige Akteure aus beruflichen Gründen aus - nämlich Yavuz Derin, Afeez Yaya Ola und aktuellster Zugang Henry Obulueze. Zudem verletzte sich Hakan Osma schon nach wenigen Minuten und musste ausgewechselt werden.

Das Spiel stand also unter keinem glücklichen Stern. Hedefspor ging zwar durch Ahmet Inal bereits in der 4. Minute in Führung, ließ später aber klare Chancen aus. Es war also mehr möglich, und Trainer Engin Tuncay hätte auch gerne die nächste Runde erreicht. „Der Pokal ist mir schon sehr wichtig“, sagt der A-Lizenz-Inhaber. „Doch in dieser Saison müssen wir uns in erster Linie auf die Meisterschaft konzentrieren und Punkte gegen den Abstieg sammeln.“

Bisher hat Hefefspor erst sechs Zähler auf dem Konto und damit einen Punkt weniger als Mühlhausen-Uelzen. Der Kontakt zum Vorletzten der Tabelle soll also auf keinen Fall abreißen, aber es reicht ja auch nicht, nur eine Mannschaft zu überflügeln. Denn am Ende der Saison wird es zwei Absteiger geben, und der Rückstand auf einen sicheren Platz beträgt bereits vier Zähler.

Kapitän Yavuz Derin steht auch im Spiel gegen Mühlhausen-Uelzen nicht zur Verfügung. Diesmal fehlt er wegen der fünften Gelben Karte. Bei Hakan Osma gibt es dagegen eine kleine Hoffnung auf einen Einsatz. „Die Verletzung ist nicht so schlimm“, sagt Engin Tuncay. "Ich hoffe, dass er dabei ist.“