Der VfL Bochum muss am Montag beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern (20.15 Uhr) Jan Gyamerah verzichten.

Der Rechtsverteidiger zog sich am Mittwoch beim 4:0-Testspielsieg gegen Schalkes U23-Mannschaft einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Freitagmittag. Damit wird der Youngster dem VfL voraussichtlich in den nächsten drei Partien in Kaiserslautern und Fürth und daheim gegen Heidenheim fehlen.

Beim Freitags-Training sah es so aus, dass Tim Hoogland auf die Gyamerah-Position rücken wird und Pawel Dawidowicz in der Innenverteidigung neben Felix Bastians in die Startformation rückt.