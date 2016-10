Am 12. Spieltag der Landesliga Niederrhein kommt es zum Topspiel zwischen Straelen und Rhede. Der SV Schwafheim muss zum Vorletzten Klosterhardt.

Mit 15 Punkten aus elf Spielen ist der Aufsteiger aus Moers, der vor fünf Jahren noch in der Kreisliga B spielte, solide in die Saison gestartet. "Wir hatten in den letzten Jahren bereits viele ehemals höherklassige Spieler in unseren Reihen, die kürzer treten wollten. In der Landesliga sind die Jungs jetzt schon mehr gefordert und müssen mehr Aufwand betrreiben. Der Aufstieg ist quasi einfach so passiert und war vorher kein klar formuliertes Ziel. Die Truppe hat viel Spaß zusammen. Als Team sind wir aktuell sehr erfolgreich", erklärt Schwafheim-Coach Thorsten Schikofsky.

Nach der Punkteteilung gegen Kleve geht es jetzt bei der abstiegsbedrohten DJK Arminia Klosterhardt um drei wichtige Punkte. Der Tabellensiebzehnte konnte bisher nur ein Spiel gewinnen, dennoch warnt Schikofsky vor dem kommenden Gegner: "Sie sind sicherlich besser als sie stehen, das haben die letzten Jahre gezeigt. Ich erwarte ein enges Duell auf Augenhöhe, das keiner klar für sich entscheiden wird."

In den kommenden Wochen hat Schwafheim durchaus schwere Aufgaben vor der Brust, sodass man sich in Sachen Zielsetzung noch zurückhält. "Im Dezember wissen wir eher wo wir stehen. Dann können wir mehr sagen", so der 39-Jährige Coach.

Den 12. Spieltag tippt Thorsten Schikofsky (SV Schwafheim):