In der Kreisliga A OB-BOT marschiert der SC 1920 Oberhausen vorne weg. Erster Verfolger ist der SC 1912 Buschhausen, der sechs Spiele in Folge gewinnen konnte.

Die Mannschaft von Trainer Dennis Washofer liegt mit sieben Siegen auf dem zweiten Tabellenplatz. Am 10. Spieltag steht das Topspiel gegen Arminia Klosterhardt II an, die mit einem Spiel weniger auf dem vierten Rang liegen. RevierSport sprach mit dem Sportlichen Leiter Dieter Schulitz über dessen Einschätzung der aktuellen sportlichen Situation, das kommende Spitzenspiel und den Tabellenführer SC 1920 Oberhausen.

Dieter Schulitz, die Mannschaft steht zurzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Haben Sie vor der Saison damit gerechnet?

Wir sind schon davon ausgegangen, dass wir wieder oben mitspielen werden. Vorletzte Saison sind wir Dritter geworden, in der letzten Saison sogar Zweiter. Natürlich orientieren wir uns daran.

Am nächsten Spieltag müssen Sie zum Tabellenvierten Arminia Klosterhardt II. Was für ein Spiel erwarten Sie?

Ich erwarte ein offensives Spiel von zwei technisch versierten Mannschaften. Die erste Mannschaft von Klosterhardt spielt in der Landesliga, vielleicht werden ein oder zwei Spieler für die Zweite abgestellt. Nichtsdestotrotz wollen wir bei Klosterhardt gewinnen, um den Abstand nach oben nicht noch größer werden zu lassen.

Sie sprechen es an: Tabellenführer SC 1920 Oberhausen dominiert derzeit die Liga. Glauben Sie, dass die Liga nochmal spannend werden kann?

Auf jeden Fall. Der Abstand beträgt zwar schon sechs Punkte durch unsere Niederlagen am 2. und 3. Spieltag, aber mittlerweile hat sich unsere Mannschaft gefunden. Auch 1920 wird noch eine Schwächephase haben, ich hab noch keine Mannschaft erlebt, die jedes Spiel gewinnen konnte. In dieser Phase müssen wir dann da sein. Und außerdem steht das direkte Duell ja noch an.