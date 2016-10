Nach zehn Spieltagen steht der TuS Haltern mit 23 Punkten an der Tabellenspitze in der Westfalenliga 1. Trainer Magnus Niemöller zieht Bilanz.

14 Jahre lang leitete Niemöller die Geschicke bei der SpVgg Erkenschwick, zuletzt fünf Jahre als Cheftrainer in der Oberliga. Zur aktuellen Saison zog es den Trainer aus Erkenschwick weg. Nun ist der 43-Jährige bei seinem neuen Arbeitgeber TuS Haltern bereits auf dem besten Wege, erneut eine erfolgreiche Ära zu prägen. Nach fünf Auftaktsiegen setzte sich der Aufsteiger schnell an der Tabellenspitze fest. Vor knapp einem Monat gab es gegen den TuS Hiltrup die bisher einzige Niederlage. Hinzu kamen zwei Unentschieden, unter anderem gegen den ersten Verfolger Vreden sowie das Zweitrundenaus im Westfalenpokal gegen den FC Brünninghausen. Zuletzt folgten zwei deutliche 5:0-Siege.



Vom Aufstieg ist nicht die Rede

Von einer zwischenzeitlichen Schwächephase seiner Mannschaft hat Niemöller nichts gesehen: „Wir waren zu keinem Zeitpunkt in einer Krise. Es wäre maßlos einen Aufsteiger nur nach den Ergebnissen zu bewerten, auch wenn man gesehen hat, gegen welche Mannschaften wir gespielt haben. 23 Punkte sind für uns ein absoluter Topwert“, gibt sich der Coach zufrieden, dessen Mannschaft seit Juli nur zwei Pflichtspiele verloren hat. Haltern ist bekannt für die erfolgreichste Talentschmiede im Amateurfußball und hat bekanntlich auch schon einigen Spielern den Weg in die Bundesliga bereitet. Von einem möglichen Aufstieg in die Oberliga Westfalen will man in Haltern bislang nicht reden. „Mit solchen Szenarien beschäftigt sich bei uns niemand. Als Aufsteiger mit einigen Neuzugängen aus höheren Ligen spielen wir aktuell durchaus erfolgreich, das ist bei vielen anderen Mannschaften aber auch so. Eine klare Zieldefinition haben wir nicht, wir wollen jeden Gegner herausfordern. Die aktuelle Situation können wir sehr gut einschätzen“, erklärt der ehemalige Erkenschwick-Coach.

"absolute Hammeraufgabe" gegen Bröxel

Niemöller ist froh, ein schnell funktionierendes Mannschaftsgebilde konstruiert zu haben, „auch unsere sportlichen Leiter Christoph Metzelder und Sascha Kopschina leisten hervorragende Arbeit in allen Bereichen.“ Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der Spitzenreiter den Tabellenfünften BSV Broxel in der heimischen Stausee-Kampfbahn. Im Aufsteigerduell der beiden ehemaligen Landesligisten trifft die Niemöller-Elf auf einen bekannten Gegner. Der Trainer erwartet eine „absolute Hammeraufgabe“ gegen die beste Auswärtsmannschaft der Liga: „Das wird ein Spiel mit viel Reiz und Charme. Broxel hat eine energiegeladene Spielweise. Dem sind wir uns bewusst, wir werden mit unserer allerbesten Form antreten.“