Ron Berlinski, Mittelstürmer der DJK TuS Hordel, liegt mit elf Treffern aus zehn Spielen aktuell ganz vorne in der Torschützenliste der Westfalenliga 2.

Damit liegt er bereits jetzt drei Tore vor Lukas Lenz Lukas Lenz» zum Profil vom FC Iserlohn. Mit 1,1 Treffern im Schnitt traf der Youngster alle 78 Minuten in den gegnerischen Kasten und hat so einen großen Anteil an der bisher starken Saisonleistung des TuS Hordel. Der Mittelstürmer erzielte fast die Hälfte aller 26 geschossenen Tore. Dank der Treffer von Berlinski Ron Berlinski» zum Profil steht Hordel mit 23 Punkten auf Platz zwei und liegt dem aktuellen Tabellenführer Westfalia Herne mit nur zwei Zählern Abstand dicht im Nacken. Nach dem 0:0 beim TuS Sinsen wurde die DJK nach nur einer Woche wieder von der Tabellenspitze verdrängt.



zwei Dreierpacks zu Saisonbeginn

An den ersten beiden Spieltagen konnte Hordels Nummer elf direkt zwei Dreierpacks schnüren und sorgte so beim 3:0 in Wiemelhausen ganz alleine für die Entscheidung. Hinzu kamen zwei Doppelpacks, unter anderem gegen Herne. Zudem erzielte Berlinski bisher zahlreiche spielentscheidende Tore für die DJK. In den letzten zwei Partien blieb er allerdings torlos. DJK-Trainer Marcel Bieschke ist natürlich zufrieden mit der Leistung seines Torjägers: "Ron trägt wie jeder andere auch sehr viel dazu bei, dass wir soweit oben stehen. Aber wir fahren ganz klar auf der Teamschiene und wollen keinen Einzelnen herausheben. Die Jungs haben die Tore oft sehr gut herausgespielt und Ron die Bälle gut serviert, sodass er oft auch nur noch den Fuß hinhalten musste. Das spricht für unsere spielerische Qualität."

Wir arbeiten alle Hand in Hand, ich bin dankbar für jede Vorlage. Ron Berlinski

Berlinski hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Während er in der Saison 2014/2015 noch neun Tore schoss, erzielte der Stürmer letztes Jahr schon 14 Buden. In dieser Saison könnten es bei noch 20 ausstehenden Partien sicher noch mehr als bisher zwölf Scorerpunkte werden, solange Berlinski dieses Mal verletztungsfrei bleibt. Eine bestimmte Anzahl an Saisontoren hat sich der Youngster nicht vorgenommen. Wenn es beruflich passt, will der Mittelstürmer irgendwann auch nochmal höherklassig spielen, am liebsten mit dem TuS Hordel. Der Stürmer spricht wie der Trainer auch von einer ganzen Einheit in der Mannschaft: „Wir arbeiten alle Hand in Hand, ich bin dankbar für jede Vorlage. Wir haben auch viele wichtige Spieler, die von der Bank kommen und ein Spiel entscheiden können“, so der gelernte Mittelfeldspieler, der erst seit der letztjährigen Winterpause nach seiner Verletzung als hängende Spitze für Torgefahr sorgt.