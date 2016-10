Die Oberliga Westfalen ist bereits in dieser frühen Phase der Saison so spannend wie selten zuvor.

In der Spitzengruppe befinden sich sechs Mannschaften, die nur durch zwei Punkte Abstand getrennt sind. Darunter auch der TSV Marl-Hüls, der in der ersten Saison nach dem Aufstieg einen neunten Platz in der Tabelle feiern konnte. In diesem Jahr ist es laut Trainer Michael Schrank das Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen. Mit seiner sehr jungen Mannschaft ist er auf dem besten Weg dieses Ziel zu übertreffen. Nur gegen die sich ebenfalls in der Spitzengruppe befindenden Gegner aus Lippstadt, Rhynern und Kaan-Marienborn musste das Feld als Verlierer verlassen werden. "Das zeigt auch, dass wir aus der Spitzengruppe eher der Außenseiter sind. Aber am Wochenende haben wir gegen Marienborn eine unserer besten Leistungen abgerufen. Leider hat das Ergebnis am Ende nicht gestimmt."

Besonders auf die schnelle Entwicklung seiner Mannschaft ist Schrank stolz. "Die Jungs sind sehr ehrgeizig und setzen mittlerweile auch wirklich spielerisch Akzente." Die ausgeglichene Liga sieht er indirekt als möglichen Vorteil für seine Mannschaft. "Es kann wirklich jeder jeden schlagen und wenn man dann selbst mal eine kleine Siegesserie startet, kann man sich durchaus da oben auch mal festsetzen. Da würden wir uns dann natürlich auch nicht gegen wehren." Eine solche Siegesserie würde Schrank am liebsten bereits am nächsten Wochenende gegen den Tabellenvorletzten aus Paderborn wieder starten. "Die Tabellensituation macht das Spiel vom Kopf her sehr schwer. Wenn wir nicht zu 100 Prozent vom Kopf da sind, verliert man ein solches Spiel in einer so engen Liga auch mal schnell." Was wie eine typische Trainerphrase klingt, gewinnt definitiv an Bedeutung, wenn man sich vor Augen führt, dass der Tabellenzweite aus Lippstadt am Wochenende nicht über ein 1:1 beim Letzten aus Dortmund hinauskam.