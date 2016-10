Nach drei Spielen ohne Niederlage ging RWE hoffnungsvoll in die Partie gegen Mönchengladbach. Doch ein schwacher Auftritt in der ersten Hälfte brachte die Niederlage.

Auch zwei Tage nach der 1:2-Heimniederlage gegen die U19 von Borussia Mönchengladbach ist RWE-Trainer Carsten Wolters noch enttäuscht von dem Auftreten seiner Mannschaft: "Wir haben absolut mutlos gespielt und fußballerisch viel zu wenig angeboten. Nach zwei Ecken bekommen wir dann durch individuelle Fehler die Gegentreffer."

Nach zuletzt zwei Siegen in der Liga hatte Wolters erwartet, dass seine Mannschaft mit mehr Selbstbewusstsein in die Partie geht: "Es ist mir unerklärlich, warum wir so aufgetreten sind, vor allem gegen eine Mannschaft, die nur drei Punkte vor uns lag und die wir mit einem Sieg hätten einholen können." Zwar zeigte seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit mehr Mut und konnte sich einige Torchancen erarbeiten. Da der Anschlusstreffer allerdings erst in der 88. Minute fiel, war die fünfte Saisonniederlage nicht mehr abzuwenden.

Ausgerechnet jetzt muss die Wolters-Elf zum aktuellen Deutschen Meister Borussia Dortmund. Die Mannschaft hat unter Neu-Trainer Benjamin Hoffmann ihre beiden letzten Spiele deutlich gewonnen und gehört neben Bayer Leverkusen und Schalke 04 zu der Spitzengruppe der Liga. "Es wird eine super schwierige Aufgabe. Natürlich wollen wir was mitnehmen aus Dortmund, aber dafür muss wirklich alles passen. An einem normalen Tag ist das so gut wie nicht möglich, da brauchen wir nicht blauäugig sein", sagt Wolters zu der kommenden Aufgabe. Für das Spiel will er sich trotzdem etwas vornehmen: "Wir wollen eine Mannschaft auf den Platz stellen, die an sich glaubt und nicht nur hinten drin steht. Der BVB wird zu seinen Chancen kommen, dafür ist die Qualität dieser Mannschaft viel zu groß."

Der BVB steht nach dem 8. Spieltag mit sechs Siegen auf dem dritten Tabellenplatz. Die einzige Saisonniederlage musste die Mannschaft im Derby gegen Schalke 04 hinnehmen (1:2). Nachdem Trainer Hannes Wolf den Trainerstuhl in Dortmund gegen den beim VfB Stuttgart eintauschte, ist der ehemalige U17-Trainer Benjamin Hoffmann seit Mitte September für die Geschicke des Schwarz-Gelben Nachwuchses verantwortlich.