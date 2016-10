Der FC Schalke 04 II hat die dritte Niederlage in Folge kassiert.

Beim SV Rödinghausen unterlag der S04-Nachwuchs mit 0:2 (0:1). Der ehemalige Essener Rot-Weisse Tobias Steffen traf nach bereits sechs Minuten zur SVR-Führung. Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte Fabian Kunze den 2:0-Siegtreffer für die Ostwestfalen.

Aus Schalker Sicht: Eine Niederlage, die unnötig war. Von Beginn an bestimmte der Gast aus Gelsekirchen vor 1343 Zuschauern Ball und Gegner und erarbeitete sich bereits vor dem 0:1, das in der 6. Minute fiel, vier Eckbälle. "Bei uns sah das bis zum Gegentor sehr gut aus, aber der letzte Schritt fehlte. Am Ende hatten wir sogar elf Ecken. Wenn man in der Fremde daraus kein Kapital schlägt, dann wird man bestraft. Das ist eine bittere Niederlage", befand Schalkes Coach Jürgen Luginger.

Dabei Lugingers Schützlinge die Vorgaben des Trainers gut umgesetzt. Schalke hatte viel Ballbesitz und bot auch eine starke Laufleistung an. Nur das Toreschießen will einfach nicht klappen. Das macht den Schalkern schon die ganze Saison zu schaffen.

Nur zehn Saisontore sprechen eine eindeutige Sprache. Nur die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf, die neun Treffer erzielte, ist noch schlechter. "Daran müssen wir weiter arbeiten. Es kann nicht sein, dass wir bis zum Tor oder Sechzehner fast alles richtig machen und dann einfach die Kugel nicht im Netz unterbringen können. Das war auch in Rödinghausen unser Manko. Ansonsten kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen", sagt Luginger.

Bis zum Winter waren noch Spiele gegen Ahlen, Verl, Aachen, Essen, Mönchengladbach II, Köln II, Siegen und Dortmund II. "Das sind alles gute Gegner. Wir müssen bis zum Winter noch einige Punkte sammeln, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren", fordert "Lugi".