Am Samstag verlor die U19 von Rot-Weiss Essen am Ende knapp mit 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Entscheidend war dabei die schwache erste Halbzeit.

Auf rutschigem Geläuf bei Sprühregen war es eine kurzweilige und umkämpfte Partie. Die erste Halbzeit dominierten allerdings klar die Gäste aus Mönchengladbach. Essen fand überhaupt nicht ins Spiel, wie auch der Essener Trainer Carsten Wolters wusste: "Die erste Hälfte haben wir verschlafen und viel zu mutlos gespielt. Keiner wollte den Ball haben und Fußball spielen, was enttäuschend war." So waren es folglich die Gladbacher, die nach einem Eckball durch einen Kopfball von Florian Schikowski in Führung gingen. Ein paar Minuten später gab es genau dieselbe Situation auf der Gegenseite, als Rudolf am kurzen Pfosten zum Kopfball kam. Dieser wurde aber auf der Linie geklärt.

Das war auch schon die einzige Torchance der Gastgeber in der ersten Halbzeit. Kurz darauf konnten die Gäste in Person von Mike Hanraths wieder nach einer Ecke und wieder per Kopf auf 2:0 erhöhen. Dass beide Tore nach Ecken fielen bedauerte RWE-Coach Wolters: "Die beiden Tore nach Standards sind ärgerlich. Wir haben das eingeteilt, aber dann haben wir zweimal gepennt. Das darf nicht passieren." In der zweiten Hälfte zeigte seine Mannschaft dann ein völlig anderes Gesicht und hatte gerade kurz nach der Pause gute Gelegenheiten auf den Anschlusstreffer, der aber dann erst in der Nachspielzeit durch Trim Krasnici fiel - zu spät.

Aufgrund der kämpferischen Leistung nach der Halbzeit konnte Wolters seine Mannschaft dann aber nach dem Spiel loben: "Da waren wir engagiert. Wenn wir das Tor ein bisschen früher machen, ist vielleicht noch etwas drin. So ist es ärgerlich." Sein Gegenüber Thomas Flath war ganz der Meinung seines Kollegen und nach der engen Schlussphase erleichtert: "Kompliment an RWE, dass sie nicht aufgegeben haben. In der ersten Halbzeit haben wir sehr souverän gespielt und hätten in der zweiten Hälfte das Spiel auch vorentscheiden müssen. Dann hat Essen es uns sehr schwer gemacht und fußballerisch gut gespielt. Der Anschlusstreffer war dann auch verdient, aber ich bin froh, dass wir gewonnen haben."

Für die Gladbacher steht nun am Dienstag schon die Reise nach Glasgow an, wo die in der Youth League auf Celtic treffen. RWE muss am kommenden Sonntag nach Dortmund.