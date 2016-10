Acht Siege konnte der KFC Uerdingen um Trainer Andrè Pawlak bisher verbuchen.

Lediglich zweimal, in den Spielen gegen die direkten Konkurrenten um den Aufstieg, die SpVg Schonnebeck und SSVg Velbert, musste man sich die Punkte teilen. Am Sonntag gastiert der Sptzenreiter am Essener Uhlenkrug beim FC Kray. „Sicherlich ist der KFC Uerdingen eines der Schwergewichte der Liga mit einer enormen Qualität. Trotzdem werden wir auch in diesem Spiel an unsere Grenzen gehen und uns nicht schon im Vorfeld geschlagen geben“, sagt Krays Trainer Isiktas vor dem Spiel. „Wir haben unter der Trainingswoche verstärkt an den Abläufen und am Abschluss gearbeitet und wir gehen top vorbereitet in die Partie.“ Leicht angeschlagen waren unter der Woche Luka Bosnjak und Maurice Reiß. Beide sollten aber bis zum Spiel wieder fit sein.