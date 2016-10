Nach der guten Leistung im Pokal gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV unter der Woche, steht für Schwarz-Weiß Essen am Sonntag bereits das nächste wichtige Spiel in der Liga auf dem Plan.

Beim SC Düsseldorf-West geht es für die Essener darum den Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld wieder herzustellen. Beide Mannschaften hatten unter der Woche bereits schwere Spiele. Die Essener überzeugten bei der Pokal-Niederlage gegen Wuppertal. "Gutes Spiel hin oder her: Fakt ist, dass wir verloren haben und ab jetzt ist das Spiel am Sonntag wichtig. Wir dürfen den Anschluss nicht verlieren", betont Trainer Damian Apfeld. Die Düsseldorfer hingegen verloren ihre Liga-Partie gegen Krefeld-Fischeln unter der Woche deutlich mit 5:0. Marcus John, Trainer der Düsseldorfer, gab zu verstehen: "Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen und hatten auch zwei Großchancen um in Führung zu gehen. Dann kassieren wir aber unglückliche Gegentore nach einem Standard, sowie kurz vor und nach der Pause. So kann man dann gegen eine spielerisch starke Mannschaft wie Fischeln nicht gewinnen."

Laut ETB-Trainer Apfeld muss es das Ziel sein nicht unten reinzurutschen, dafür sind Punkte vonnöten: "Trotzdem schielen wir weiter nach oben in Richtung einstelliger Tabellenplatz. Wir haben die Qualität dafür."

Zum aktuellen Zeitpunkt ist Düsseldorfs Trainer John zwar zufrieden mit der Punkteausbeute und den Leistungen seiner Mannschaft, moniert jedoch wenn man verliere, dass die Niederlagen oft zu hoch ausfallen würden. Daran müsse noch gearbeitet werden. Vom Spiel erwartet er eine abgezockte Essener Truppe, die mit vielen erfahrenen Oberligaspielern bespickte sei und möchte, dass seine Jungs eine entsprechende Reaktion auf das Spiel gegen Fischeln zeigen: "Nach einer 0:5-Niederlage ist ja auch nicht alles schlecht. Wie genauso nach einem 5:0-Erfolg nicht alles gut ist. Wir müssen einfach wieder in die Spur kommen."

Beide Mannschaften haben gerade in den Englischen Wochen viele Ausfälle zu beklagen und müssen auf einige Leistungsträger verzichten. So fallen bei den Essenern unter anderem Sebastian Michalsky und Fabio La Monica aus. Auf Düsseldorfer Seiten wird man beispielsweise nicht auf Marvin Commodore und Apo Keseroglu zurückgreifen können.